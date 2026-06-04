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Theo Janssen licht fout van andere speler dan Jorrel Hato uit bij tegentreffer Oranje

4 juni 2026, 22:37
Theo Janssen
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De goal van Anis Hadj Moussa in het oefenduel tussen Oranje en Algerije (0-1) is niet alleen Jorrel Hato aan te rekenen, zo stelt Theo Janssen in De Oranjezomer. Ook Quinten Timber ging volgens de voormalig voetballer de mist in bij de treffer van zijn voormalig ploeggenoot.

Het Nederlands elftal ging woensdagavond in De Kuip met 0-1 onderuit tegen Algerije. De ploeg van Ronald Koeman liet in de eerste helft na om de kansen te benutten en kreeg in de slotfase het deksel op de neus. Hadj Moussa trok vlak voor tijd naar binnen en krulde de bal fraai in de verre hoek. Met name Hato kreeg na de wedstrijd veel kritiek voor de ruimte die hij de buitenspeler van Feyenoord gaf.

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In De Oranjezomer geeft Janssen aan dat Hato ‘zeker’ iets verkeerd doet bij de tegentreffer. “Maar er zijn er meer die het niet goed doen. Timber doet het ook niet goed”, licht hij de middenvelder van Olympique Marseille eruit. “Hij moet de lijn afsluiten waardoor hij niet zo makkelijk naar binnen kan komen”, aldus Janssen.

“Je weet dat deze speler linksbenig is en altijd naar binnen komt om de bal in de verre hoek te schieten”, gaat Janssen verder. “Dan moet je hem eigenlijk naar de zijkant dwingen. Laat hem dan maar een voorzet geven. Er zijn genoeg mensen in de zestien. Maar dat doen ze niet en dan breng je Hadj Moussa in zijn kracht”, aldus de oud-voetballer. “Het is ook niet de eerste keer dat Hadj Moussa dit doet”, voegt Rutger Castricum eraan. toe. “Dit doet hij wekelijks, dus dit moet je beter verdedigen. Absoluut”, besluit Janssen.

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Nederland - Algerije

0 - 1
Gespeeld op 3 jun. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

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