Dennis te Kloese geeft Ronald Koeman kraakhelder advies voor het WK

Dennis te Kloese denkt dat het beter is voor het Nederlands elftal om geen eerste te worden in de groepsfase tijdens het WK van deze maand, laat hij weten aan De Telegraaf. De winnaar van Groep F speelt in de zestiende finale namelijk in Monterrey, waar het volgens Te Kloese snikheet is.

Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel voor op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De ploeg van Ronald Koeman speelt zijn eerste wedstrijden in Groep F, waarin Japan, Zweden en Tunesië de tegenstanders zijn. Die duels worden gespeeld in Dallas, Houston en Kansas City, in het zuiden van de Verenigde Staten.

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Mocht Oranje bovenaan in de groep eindigen, zal het aantreden tegen de nummer twee van Groep C, met onder meer Marokko en Brazilië als mogelijke tegenstanders. De wedstrijd tussen de winnaar van Groep F en de nummer twee van Groep C zal worden gespeeld in het Mexicaanse Monterrey, waar Te Kloese jarenlang heeft gewoond en deze zomer aan de slag gaat bij CF Monterrey. “Word maar geen groepswinnaar op het WK…”, geeft de vertrekkend directeur van Feyenoord aan.

Te Kloese geeft aan dat Monterrey wat hem betreft een zeer mooie stad is, maar dat het er in de zomer nauwelijks te doen is. De bestuurder krijgt de vraag hoeveel maanden van het jaar het er snikheet is. “Dertien van de twaalf maanden”, antwoordt hij, waarna Te Kloese glimlacht. Vervolgens antwoordt hij de vraag serieus: “Van mei tot september is het met grote regelmaat veertig traden of warmer. Het is een stad met acht miljoen inwoners en die ligt tussen heel hoge bergen. Ik zou er van wegblijven”, besluit hij zijn advies.

Als Oranje tweede wordt in de groepsfase, zal het in de zestiende finale opnieuw een wedstrijd in Houston spelen, waarin de winnaar van Groep C de tegenstander is. Ook acht van de twaalf nummers drie stoten door naar de knock-outfase. De ploeg van Koeman kan in dat geval uitkomen in Boston, New Jersey, Mexico-Stad, Vancouver of San Francisco.