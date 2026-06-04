Opvallend detail bij Oranje: vaantje van 4.486 LEGO-steentjes

Het Nederlands elftal betrad woensdagavond het veld met een opvallend vaantje. hield een vaantje vast dat gemaakt was van zo'n 4500 LEGO-steentjes.

Het bijzondere vaantje was het resultaat van de samenwerking tussen de KNVB en LEGO. De voetbalbond en de Deense speelgoedfabrikant werken tot en met het EK van 2028 samen om kinderen en volwassenen te stimuleren meer te spelen en te bewegen.

Voor de wedstrijd tegen Algerije werd gekozen voor een rood-wit-blauw vaantje met in het midden het KNVB-logo. In totaal bestond het ontwerp uit 4.486 LEGO-steentjes, waarmee het direct een van de opvallendste details van de avond was.

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LEGO zet de komende periode bovendien volop in op voetbal. Rond het WK van 2026 heeft het merk verschillende voetbalproducten uitgebracht, waaronder sets en cadeaus die zijn geïnspireerd op sterren als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bekijk hier heel het aanbod van LEGO.

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