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Opvallend detail bij Oranje: vaantje van 4.486 LEGO-steentjes

4 juni 2026, 13:08
Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Mickey van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Crysencio
Foto: © Imago
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Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Het Nederlands elftal betrad woensdagavond het veld met een opvallend vaantje. Donyell Malen hield een vaantje vast dat gemaakt was van zo'n 4500 LEGO-steentjes.

Het bijzondere vaantje was het resultaat van de samenwerking tussen de KNVB en LEGO. De voetbalbond en de Deense speelgoedfabrikant werken tot en met het EK van 2028 samen om kinderen en volwassenen te stimuleren meer te spelen en te bewegen.

Voor de wedstrijd tegen Algerije werd gekozen voor een rood-wit-blauw vaantje met in het midden het KNVB-logo. In totaal bestond het ontwerp uit 4.486 LEGO-steentjes, waarmee het direct een van de opvallendste details van de avond was.

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LEGO zet de komende periode bovendien volop in op voetbal. Rond het WK van 2026 heeft het merk verschillende voetbalproducten uitgebracht, waaronder sets en cadeaus die zijn geïnspireerd op sterren als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bekijk hier heel het aanbod van LEGO.

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

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