Nieuwe LEGO-set van Messi te koop: grootste release uit de voetbalcollectie

LEGO zet richting het WK van 2026 vol in op voetbal. Vanaf deze week ligt de nieuwe LEGO Editions Lionel Messi – Celebration (43018) officieel in de winkels, en dat is allesbehalve een doorsnee bouwset.

Met 1427 onderdelen, een groot 3D-wandontwerp en talloze verborgen verwijzingen naar de carrière van Lionel Messi hoort dit meteen bij de meest ambitieuze releases binnen de nieuwe LEGO Editions-voetbalcollectie. Het is bovendien de grootste Messi-set in de huidige voetballijn van LEGO.

Een Messi-kunstwerk voor aan de muur

Waar eerdere LEGO-voetbalsets vooral draaiden om bouwbare figuren van Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé, kiest LEGO dit keer voor een opvallend andere aanpak. De Celebration-set toont Messi in zijn iconische overwinningspose, met beide handen naar de lucht gewezen. Op de achtergrond zijn verwijzingen naar zijn loopbaan verwerkt, waaronder zijn beroemde rugnummer 10 op een gestreept shirt, tegen een getextureerde lucht en grasmat. Het resultaat voelt meer als een 3D-kunstwerk waarin lagen en perspectieven samenkomen dan als een klassiek displaymodel.

LEGO heeft de set bovendien zo ontworpen dat je hem zowel kunt neerzetten als aan de muur kunt hangen. Met een hoogte van ongeveer 38 centimeter en een breedte van zo'n 47 centimeter is het een van de grootste voetbalgerelateerde LEGO-creaties van dit moment.

Verborgen details voor Messi-fans

Wie beter kijkt, ontdekt dat LEGO meer heeft gedaan dan een afbeelding van Messi nabouwen. In het ontwerp zitten verschillende easter eggs die verwijzen naar zijn carrière en prestaties. Daarnaast gebruikt LEGO reliëf en dieptewerking, waardoor het vanuit bepaalde hoeken lijkt alsof Messi voor een stadion staat. Juist die combinatie van bouwtechnieken en verstopte details maakt de set interessant voor verzamelaars én voetbalfans, en laat hem meer aanvoelen als wanddecoratie of verzamelobject dan als een doorsnee LEGO-set.

© LEGO

Grootste Messi-set binnen de nieuwe voetbalcollectie

Met 1427 onderdelen is dit op dit moment de grootste Lionel Messi-set binnen de nieuwe LEGO Editions-voetbalcollectie, en daarmee voorlopig het pronkstuk van een lijn die de afgelopen maanden flink is uitgebreid. Eerder verschenen al voetbalsets rondom Messi, Ronaldo en Mbappé, plus officiële FIFA World Cup-producten zoals een bouwbare WK-beker, een set rond het officiële WK 2026-logo en een interactieve voetbal met een verborgen ministadion aan de binnenkant.

De timing lijkt allesbehalve toevallig. Met het WK van 2026 voor de deur groeit de belangstelling voor voetbalmerchandise en verzamelobjecten, en daar speelt LEGO nadrukkelijk op in. De adviesprijs van de set ligt op €179,99.

Onderdeel van een opvallende voetbalcollectie

De Messi Celebration-set staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden bouwde LEGO een complete voetbalcollectie op met sets van wereldsterren en officiële FIFA-producten. Zo verscheen er een bouwbare replica van de WK-trofee met een verborgen WK-scène en een exclusieve minifiguur, en een bouwbare voetbal die aan de buitenkant oogt als een wedstrijdbal terwijl er vanbinnen een compleet ministadion in zit.

Voor voetbalfans die hun verzameling willen uitbreiden, is de nieuwe Messi Celebration-set voorlopig een van de meest opvallende releases uit de volledige collectie.

Deze set is onder meer verkrijgbaar bij:

Benieuwd welke andere voetbalsets veel aandacht trekken onder fans? Bekijk dan ook ons overzicht met opvallende LEGO-voetbalsets richting het WK van 2026.

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