Derksen: 'Alex Pastoor is ervan overtuigd dat hij kandidaat bij Ajax is'

17 april 2026, 22:36
Johan Derksen
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Johan Derksen is geen fan van Alex Pastoor. De werkloze trainer - momenteel actief als analist bij Ziggo Sport - is volgens De Snor dusdanig overtuigd van zijn eigen kunnen dat hij zichzelf als kandidaat-trainer voor Ajax ziet.

Pastoor verzorgde gisteren (donderdag) samen met Khalid Boulahrouz de analyse bij het Conference League-duel tussen AZ en Shakhtar Donetsk (2-2). De oud-trainer van clubs als Excelsior, N.E.C., Sparta Rotterdam en Almere City deed dat gestoken in een nogal felgekleurd jasje, dat ergens het midden hield tussen rood en oranje (zie het screenshot hieronder). In Vandaag Inside komt Wilfred Genee vrijdagavond terug op zijn opvallende outfit.

'Je kán 'm kopen, maar...'

"Heb je die Pastoor gisteren gezien, met dat jasje aan bij de wedstrijd van AZ?", vraagt de presentator. René van der Gijp antwoordt bevestigend en zegt: "Die hoef je niet aan te doen. Kijk: je kán 'm kopen, maar dan moet je wel, als je thuiskomt, tot het inzicht komen: het is niet echt mijn kleur."

'Ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax'

Derksen haakt in. "Ik denk, René, dat hij er echt zelf van overtuigd is dat hij wel één van de kandidaten voor Ajax is. Ja, echt, zo zit die jongen in elkaar. Die heeft zichzelf heel hoog zitten. Dan ben je een gelukkig mens, want dat heb ik ook. Maar ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax."

Tafelgast Nico Dijkshoorn onthult dat hij Pastoor persoonlijk kent en hem zelfs tot zijn vrienden rekent. "Ik herken dat helemaal niet", zegt de dichter en columnist. "Misschien wel beroepsmatig, maar dat vind ik niet een slecht iets, als je een grote club ambieert. Maar ik vind het eigenlijk één van de meest bescheiden gasten die ik in de voetballerij ontmoet heb."

Derksen: 'Hij was zo'n beetje de slechtste gast die we gehad hebben'

Derksen blikt daarop terug op de keer dat Pastoor als bargast aanschoof in Vandaag Inside: "Hij was zó bescheiden dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was zo'n beetje de slechtste gast die we gehad hebben", klinkt het. Genee vult aan: "Hij was was een beetje verbaasd dat hij niet de hele tijd aan het woord was." Dijkshoorn houdt vol dat hij Pastoor heel anders kent: "Ik ga af en toe een biertje met hem drinken, dan vind ik het een hele interessante gast die het de hele avond niet over voetbal heeft." Derksen houdt eveneens voet bij stuk: "Ik vind het een wijsneusje. Het was hier eigenlijk een jandoedel."

Genee vraagt vervolgens: "Heeft hij ook humor, kun je met hem lachen?" Dijkshoorn antwoordt gedecideerd: "Ja. Maar het blijft wél een kutjas, natuurlijk."

Just Me
Dat is zo gek nog niet , een nl trainer en een recht door zee iemand .

Zelf denk ik dat hij er niet geschikt voor Ajax is wat mijn gevoel dat geeft, maar ja het is een gevoelskwestie!!

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (26 okt. 1966)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

