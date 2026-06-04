Ivoriaan Guéla Doué doet Frankrijk van broertje Désiré Doué heel veel pijn

Frankrijk kende donderdag een valse start in de voorbereiding op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In de eerste oefenwedstrijd van de interlandperiode ging de titelfavoriet in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Ivoorkust. Grote man bij de Afrikanen was Guéla Doué. De oudere broer van scoorde en gaf een assist.

Frankrijk wilde de voorbereiding op het WK in Nantes met een goed gevoel beginnen. Met veel grote namen in de basis legde de ploeg van Didier Deschamps een goede eerste helft op de mat. De bezoekers hielden echter lang stand, maar in de slotfase van de eerste helft was het Rayan Cherki die toesloeg. Met een fraaie beweging speelde de middenvelder van Manchester City zich goed vrij, waarna hij de bal tussen de verdedigers door in de verre hoek schoot: 1-0.

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Deschamps wisselde na de rust de nodige spelers, terwijl ook Ivoorkust enkele wijzigingen doorvoerde. De vele wissels pakten niet goed uit voor de thuisploeg. Na 53 minuten werd Doué diep gestuurd en kwam hij oog in oog met Mike Maignan te staan. De speler van RC Strasbourg bleef koel en schoot de gelijkmaker binnen tegen het land van zijn jongere broertje. De speler van Paris Saint-Germain bleef overigens de hele wedstrijd op de bank.

Lang leek het erop dat de wedstrijd in een gelijkspel zou eindigen, maar vlak voor tijd zorgde Ivoorkust voor de beslissing. Een voorzet van Doué kwam voor de voeten van Manchester United-aanvaller Amad Diallo, die de bal in een keer in de hoek prikte. Frankrijk ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar vond die niet meer.