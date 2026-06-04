Zwak Zweden geeft in extremis zege uit handen tegen Griekenland

Zweden heeft donderdagavond in eigen huis gelijkgespeeld tegen Griekenland. De tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK wist zich vijftig minuten lang geen raad met de Grieken, maar leek uiteindelijk wel een overwinning te boeken. In extremis sloeg Griekenland echter alsnog toe: 2-2.

Zweden had in de laatste oefenwedstrijd voor het WK wat recht te zetten. De ploeg van Graham Potter verloor in het eerste duel van de interlandperiode kansloos op bezoek bij buurland Noorwegen (3-1). In Solna was Griekenland, dat zich niet plaatste voor het WK, donderdag de tegenstander. Een goed begin zat er echter niet in voor Zweden.

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Na tien minuten was het namelijk Griekenland dat op voorsprong kwam in Solna. Na een afgeslagen corner kreeg Christo Tzolis de bal op de rand van het strafschopgebied bij Konstantinos Tsimikas, die de bal met zijn zwakke rechterbeen in de rechterbovenhoek plaatste: 0-1. Daarmee was de honger van de Grieken zeker niet gestild en gedurende de eerste helft waren de Zuid-Europeanen de beter ploeg. Na twintig minuten leverde dit bijna de 0-2 op. Dimitrios Kourbelis schoot hard op de lat, waarna de bal op de rug van doelman Kristoffer Nordfeldt eindigde. De doelman had het geluk aan zijn zijde, aangezien de bal niet het doel in stuiterde.

Zo’n tien minuten voor rust kreeg Zweden een goede kans, toen Viktor Gyökeres de bal zomaar in de voeten kreeg. De spits van Arsenal behield het overzicht en probeerde breed te leggen op Benjamin Nygren, maar zijn pass was te kort. Direct na rust ging Griekenland weer nadrukkelijk op zoek naar de 0-2. Na een vlugge counter maakte Vangelis Pavlidis de bal goed vrij, maar zijn schot richting de verre hoek spatte uiteen op de paal. Drie minuten later was Tzolis dichtbij, maar hij krulde de bal net naast het Zweedse doel.

Acht minuten na rust kwam Zweden volledig tegen de verhouding in op gelijke hoogte. Gyökeres mocht aanleggen voor een vrije trap, die hij hard op de muur af schoot. De bal werd aangeraakt door Pavlidis, waardoor doelman Konstantinos Tzolakis op het verkeerde been stond: 1-1. Die treffer deed Zweden goed, waarna de ploeg van Potter op zoek ging naar de voorsprong.

Kort nadat Zweden negen wissels had doorgevoerd, viel de 2-1. Taha Abdi Ali snelde zijn tegenstander voorbij om de achterlijn te halen, waarna hij een harde, lage voorzet gaf. Deze kon van dichtbij worden binnengelopen door Gustaf Nilsson. In het vervolg van de wedstrijd creëerde Zweden nog wel enkele kansjes, maar was het Griekenland dat met de laatste kans van de wedstrijd wist te scoren. Een goede voorzet van Charalampos Kostoulas kwam bij Giorgos Masouras terecht, die de bal van heel dichtbij kon binnenlopen: 2-2.