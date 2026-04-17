Ajax heeft meerdere voetbalclubs benaderd als mogelijke uitwijklocatie bij een eventuele play-offdeelname. Mocht de club aan het eind van de competitie niet op een plek eindigen die recht geeft op Europees voetbal, dan kunnen de Amsterdammers de play-offwedstrijden niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen vanwege concerten van de Britse popster Harry Styles. Heracles Almelo bevestigt tegenover NOS dat het contact heeft gehad met Ajax.

Normaliter spelen de nummers vijf tot en met acht na de 34ste speelronde play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers bezetten momenteel de vijfde plaats in de Eredivisie. Met nog vier duels te spelen heeft de ploeg van Óscar García nog uitzicht op plek vier en drie, maar de clubleiding oriënteert zich alvast op een mogelijke uitwijklocatie, mocht Ajax wél buiten de bovenste vier plekken eindigen.

Tegenover NOS willen de Amsterdammers nog niet op de zaken vooruitlopen: “Wij laten ons hier nu niet over uit”, sprak een woordvoerder. Toch bevestigt Richard Korteland, burgemeester van Almelo, dat Heracles Almelo contact heeft gehad met Ajax. ‘Ik hoef hier niet geheimzinnig over te doen. Het klopt dat Ajax het verzoek heeft gedaan bij de directie van Heracles. En zij hebben aan mij gevraagd of ik zoiets zou zien zitten.”

Korteland stond daar ‘welwillend tegenover’. “Maar het gaat hierbij om een evenementenvergunning en daar moet op geadviseerd worden. Daarbij zijn we tegen een aantal problemen opgelopen”, vertelt de burgemeester.

Hij houdt daarbij onder meer rekening dat de hekkensluiter zelf nog play-offs (om degradatie) moet spelen of dat Ajax in de Europese play-offs Heracles-rivaal FC Twente treft. ‘Dan krijg je een heel ander veiligheidsbeeld”, schetst Korteland.

“Kijk, wij hebben een stadion (capaciteit ruim 12.000), dat is hartstikke leuk en prachtig, maar ook zo gemaakt dat de halve stad op de fiets er naartoe kan. Kan de Amsterdammer hier ook met de fiets komen? Ik denk het niet. Je krijgt te maken met crowd control... Een paar honderd uitsupporters bij wedstrijden van Heracles, dat is wat anders dan als er 12.000 fans van een andere club langskomen in de stad”, aldus de Almelose burgemeester.

Hoe ontloopt Ajax de play-offs als nummer vijf?

Er bestaat een kans dat Ajax als nummer vijf níét de play-offs om Europees voetbal hoeft te spelen. Daarbij spelen de uitslag van de bekerfinale én de eindklassering van NEC een rol.

Mocht NEC de bekerfinale winnen, dan krijgt de club een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Als de Nijmegenaren vervolgens, met dat Europese ticket op zak, ook nog eens tweede of derde eindigen in de Eredivisie, plaatsen ze zich voor de groepsfase van de Champions League. De nummer vijf – momenteel Ajax – schuift in dat geval door en krijgt het ticket dat eigenlijk voor de nummer vier van de Eredivisie was bedoeld.