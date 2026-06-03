Live voetbal

ESPN komt met heel ander geluid over Dani Ceballos

3 juni 2026, 10:37
Dani Ceballos van Real Madrid met Ajax-td Jordi Cruijff en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De kans dat Dani Ceballos daadwerkelijk naar Ajax komt, is vrij klein, zo meldt ESPN. Matteo Moretto meldde dat de Amsterdammers dicht bij de komst van de middenvelder van Real Madrid zouden zijn, maar volgens ESPN kan Ajax zijn salaris niet betalen.

In april werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Ceballos. De middenvelder staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 215 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam. De middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Madrid.

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In de nacht van dinsdag op woensdag meldde Moretto dat Ajax dicht bij zijn komst zou zijn. In totaal zou de club dan een bedrag van zes miljoen euro moeten overmaken aan Real Madrid. ESPN bevestigt dat Ajax inderdaad heeft geïnformeerd naar Ceballos. De Amsterdammers zouden de benodigde transfersom willen én kunnen betalen.

Toch is de kans volgens het netwerk heel klein dat Ceballos daadwerkelijk naar Ajax komt. Dit heeft alles te maken met het salaris dat de Spanjaard verdient bij Real Madrid. Mocht hij daadwerkelijk de stap naar Nederland willen maken, zal de middenvelder heel fors moeten inleveren om binnen het salarishuis van Ajax te passen.

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Kolie
259 Reacties
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Kolie
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Weten ze dit weer zeker of is het roepen om het roepen. Vertrouw eerder die Spanjaard als espn

jabadabadoe
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jabadabadoe
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Wishful thinking?

21
967 Reacties
208 Dagen lid
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Wie gaat er nou van Real Madrid B naar Ajax? Ik vraag me ook af of Ajax dit überhaupt moet willen. Met Mokio en Steur lopen er al talentvolle spelers rond op die positie. In plaats van weer een naam te halen die vooral op de bank heeft gezeten, zou Ajax eens moeten kijken naar spelers die in vorm zijn en wekelijks spelen. Zoek frisse energie, hongerige spelers en slim aankoopbeleid. De Belgische subtop en de 2. Bundesliga zitten vol spelers die qua niveau en ontwikkeling perfect bij Ajax passen. Dat lijkt me een stuk logischer richting de voorrondes van de Conference League dan weer een dure naam met een mooi verleden.

Gusa
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1.176 Reacties
1.345 Dagen lid
6.430 Likes
Gusa
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Als het van Cristian Willaert komt zal de deal wel snel rondkomen. Die zit er zo vaak naast over Ajax dat ik het niet meer op twee handen kan tellen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
259 Reacties
795 Dagen lid
1.029 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weten ze dit weer zeker of is het roepen om het roepen. Vertrouw eerder die Spanjaard als espn

jabadabadoe
155 Reacties
310 Dagen lid
199 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wishful thinking?

21
967 Reacties
208 Dagen lid
2.748 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wie gaat er nou van Real Madrid B naar Ajax? Ik vraag me ook af of Ajax dit überhaupt moet willen. Met Mokio en Steur lopen er al talentvolle spelers rond op die positie. In plaats van weer een naam te halen die vooral op de bank heeft gezeten, zou Ajax eens moeten kijken naar spelers die in vorm zijn en wekelijks spelen. Zoek frisse energie, hongerige spelers en slim aankoopbeleid. De Belgische subtop en de 2. Bundesliga zitten vol spelers die qua niveau en ontwikkeling perfect bij Ajax passen. Dat lijkt me een stuk logischer richting de voorrondes van de Conference League dan weer een dure naam met een mooi verleden.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.176 Reacties
1.345 Dagen lid
6.430 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het van Cristian Willaert komt zal de deal wel snel rondkomen. Die zit er zo vaak naast over Ajax dat ik het niet meer op twee handen kan tellen.

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Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
16
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

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