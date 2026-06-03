De kans dat Dani Ceballos daadwerkelijk naar Ajax komt, is vrij klein, zo meldt ESPN. Matteo Moretto meldde dat de Amsterdammers dicht bij de komst van de middenvelder van Real Madrid zouden zijn, maar volgens ESPN kan Ajax zijn salaris niet betalen.
In april werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Ceballos. De middenvelder staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 215 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam. De middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Madrid.
In de nacht van dinsdag op woensdag meldde Moretto dat Ajax dicht bij zijn komst zou zijn. In totaal zou de club dan een bedrag van zes miljoen euro moeten overmaken aan Real Madrid. ESPN bevestigt dat Ajax inderdaad heeft geïnformeerd naar Ceballos. De Amsterdammers zouden de benodigde transfersom willen én kunnen betalen.
Toch is de kans volgens het netwerk heel klein dat Ceballos daadwerkelijk naar Ajax komt. Dit heeft alles te maken met het salaris dat de Spanjaard verdient bij Real Madrid. Mocht hij daadwerkelijk de stap naar Nederland willen maken, zal de middenvelder heel fors moeten inleveren om binnen het salarishuis van Ajax te passen.
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Wie gaat er nou van Real Madrid B naar Ajax? Ik vraag me ook af of Ajax dit überhaupt moet willen. Met Mokio en Steur lopen er al talentvolle spelers rond op die positie. In plaats van weer een naam te halen die vooral op de bank heeft gezeten, zou Ajax eens moeten kijken naar spelers die in vorm zijn en wekelijks spelen. Zoek frisse energie, hongerige spelers en slim aankoopbeleid. De Belgische subtop en de 2. Bundesliga zitten vol spelers die qua niveau en ontwikkeling perfect bij Ajax passen. Dat lijkt me een stuk logischer richting de voorrondes van de Conference League dan weer een dure naam met een mooi verleden.
Als het van Cristian Willaert komt zal de deal wel snel rondkomen. Die zit er zo vaak naast over Ajax dat ik het niet meer op twee handen kan tellen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wie gaat er nou van Real Madrid B naar Ajax? Ik vraag me ook af of Ajax dit überhaupt moet willen. Met Mokio en Steur lopen er al talentvolle spelers rond op die positie. In plaats van weer een naam te halen die vooral op de bank heeft gezeten, zou Ajax eens moeten kijken naar spelers die in vorm zijn en wekelijks spelen. Zoek frisse energie, hongerige spelers en slim aankoopbeleid. De Belgische subtop en de 2. Bundesliga zitten vol spelers die qua niveau en ontwikkeling perfect bij Ajax passen. Dat lijkt me een stuk logischer richting de voorrondes van de Conference League dan weer een dure naam met een mooi verleden.
Als het van Cristian Willaert komt zal de deal wel snel rondkomen. Die zit er zo vaak naast over Ajax dat ik het niet meer op twee handen kan tellen.