De kans dat Dani Ceballos daadwerkelijk naar Ajax komt, is vrij klein, zo meldt ESPN. Matteo Moretto meldde dat de Amsterdammers dicht bij de komst van de middenvelder van Real Madrid zouden zijn, maar volgens ESPN kan Ajax zijn salaris niet betalen.

In april werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Ceballos. De middenvelder staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 215 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam. De middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Madrid.

Artikel gaat verder onder video

In de nacht van dinsdag op woensdag meldde Moretto dat Ajax dicht bij zijn komst zou zijn. In totaal zou de club dan een bedrag van zes miljoen euro moeten overmaken aan Real Madrid. ESPN bevestigt dat Ajax inderdaad heeft geïnformeerd naar Ceballos. De Amsterdammers zouden de benodigde transfersom willen én kunnen betalen.

Toch is de kans volgens het netwerk heel klein dat Ceballos daadwerkelijk naar Ajax komt. Dit heeft alles te maken met het salaris dat de Spanjaard verdient bij Real Madrid. Mocht hij daadwerkelijk de stap naar Nederland willen maken, zal de middenvelder heel fors moeten inleveren om binnen het salarishuis van Ajax te passen.