Ajax ziet geen bezwaar in de nevenactiviteiten van technisch directeur Jordi Cruijff, maar volgens Het Parool ligt het risico van belangenverstrengeling op de loer. De combinatie van zijn rol in Amsterdam en zijn prominente positie binnen Cruyff Football roept vragen op.

Cruijff profileert zich nadrukkelijk als uithangbord van de voetbalfilosofie van zijn vader. Via Cruyff Football promoot hij opleidingen, trainingskampen en consultancytrajecten. Die activiteiten overlappen met het commerciële domein van Ajax, dat via de eigen Coaching Academy eveneens kennis en methodologie wereldwijd vermarkt.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Ajax als Cruyff Football opereren in dezelfde markt: het opleiden van trainers, het organiseren van kampen en het exporteren van voetbalvisie. Waar Ajax hiermee jaarlijks miljoenen genereert, biedt Cruyff Football vergelijkbare trajecten aan — soms tegen forse bedragen.

“Het kan potentieel conflicteren”, zegt Marjan Olfers over de nevenactiviteiten van Jordi Cruijff. Zij is werkzaam als hoogleraar sport en recht aan de VU en zat tussen 2011 en 2012 in de raad van commissarissen van Ajax. “Neem de opleiding voor coaches. Daarmee kun je in de commerciële belangen van Ajax treden. Helemaal als via Cruyff Football opgeleide coaches overstappen naar Ajax.”

Ook vanuit juridisch perspectief klinkt voorzichtigheid. Hoogleraar ondernemingsrecht Manuel Lokin veest dat de belangen van Cruyff Football en Ajax ‘elkaar kunnen bijten’. “De vraag is hoe ze hebben gewaarborgd dat dat niet gebeurt.”

Ajax: 'Zorgvuldig proces doorlopen'

Ajax heeft sinds 2024 een protocol dat belangenverstrengeling expliciet moet voorkomen. Daarin staat dat directieleden niet in concurrentie mogen treden met de club. Toch blijft onduidelijk hoe de activiteiten van Cruijff zich precies daartoe verhouden.

De club zelf houdt vast aan een formeel standpunt. “Met alle bestuurders van AFC Ajax NV, dus ook met Jordi Cruijff, is voorafgaand aan hun benoeming een zorgvuldig proces doorlopen. In lijn met alle geldende voorschriften, waaronder het Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling”, verklaart de club.

“Op basis van door ons opgevraagde en door hen verstrekte informatie zijn met hen gesprekken gevoerd over mogelijke andere relevante belangen. Ook na de benoemingen wordt hier toezicht op gehouden. Dit is een doorlopend proces en er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat iets niet in lijn is met de voorschriften, waaronder het genoemde protocol.”

Toch blijft de schijn bestaan, zeker nu commerciële activiteiten van Cruyff Football en Ajax steeds dichter naar elkaar toe groeien. “Vooralsnog heeft schijnbaar niemand bij Ajax er moeite mee”, constateert bestuurswetenschapper Marilieke Engbers. "Ze zijn veel te blij met Cruijff als td. Het kan anders worden als het sentiment omslaat."