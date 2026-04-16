Ajax komt met verklaring na vragen over mogelijke belangenverstrengeling Jordi Cruijff

16 april 2026, 21:03
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax ziet geen bezwaar in de nevenactiviteiten van technisch directeur Jordi Cruijff, maar volgens Het Parool ligt het risico van belangenverstrengeling op de loer. De combinatie van zijn rol in Amsterdam en zijn prominente positie binnen Cruyff Football roept vragen op.

Cruijff profileert zich nadrukkelijk als uithangbord van de voetbalfilosofie van zijn vader. Via Cruyff Football promoot hij opleidingen, trainingskampen en consultancytrajecten. Die activiteiten overlappen met het commerciële domein van Ajax, dat via de eigen Coaching Academy eveneens kennis en methodologie wereldwijd vermarkt.

Zowel Ajax als Cruyff Football opereren in dezelfde markt: het opleiden van trainers, het organiseren van kampen en het exporteren van voetbalvisie. Waar Ajax hiermee jaarlijks miljoenen genereert, biedt Cruyff Football vergelijkbare trajecten aan — soms tegen forse bedragen.

“Het kan potentieel conflicteren”, zegt Marjan Olfers over de nevenactiviteiten van Jordi Cruijff. Zij is werkzaam als hoogleraar sport en recht aan de VU en zat tussen 2011 en 2012 in de raad van commissarissen van Ajax. “Neem de opleiding voor coaches. Daarmee kun je in de commerciële belangen van Ajax treden. Helemaal als via Cruyff Football opgeleide coaches overstappen naar Ajax.”

Ook vanuit juridisch perspectief klinkt voorzichtigheid. Hoogleraar ondernemingsrecht Manuel Lokin veest dat de belangen van Cruyff Football en Ajax ‘elkaar kunnen bijten’. “De vraag is hoe ze hebben gewaarborgd dat dat niet gebeurt.”

Ajax: 'Zorgvuldig proces doorlopen'

Ajax heeft sinds 2024 een protocol dat belangenverstrengeling expliciet moet voorkomen. Daarin staat dat directieleden niet in concurrentie mogen treden met de club. Toch blijft onduidelijk hoe de activiteiten van Cruijff zich precies daartoe verhouden.

De club zelf houdt vast aan een formeel standpunt. “Met alle bestuurders van AFC Ajax NV, dus ook met Jordi Cruijff, is voorafgaand aan hun benoeming een zorgvuldig proces doorlopen. In lijn met alle geldende voorschriften, waaronder het Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling”, verklaart de club.

“Op basis van door ons opgevraagde en door hen verstrekte informatie zijn met hen gesprekken gevoerd over mogelijke andere relevante belangen. Ook na de benoemingen wordt hier toezicht op gehouden. Dit is een doorlopend proces en er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat iets niet in lijn is met de voorschriften, waaronder het genoemde protocol.”

Toch blijft de schijn bestaan, zeker nu commerciële activiteiten van Cruyff Football en Ajax steeds dichter naar elkaar toe groeien. “Vooralsnog heeft schijnbaar niemand bij Ajax er moeite mee”, constateert bestuurswetenschapper Marilieke Engbers. "Ze zijn veel te blij met Cruijff als td. Het kan anders worden als het sentiment omslaat."

dilima1966
3.456 Reacties
1.039 Dagen lid
16.961 Likes
dilima1966
avatar

Het zal blijven en rommel bij ajax zolang er niet de juiste mensen op de plaats zitten rvc een lachwekkend organisatie met mensen die er niets te zoeken hebben elftal dat ondermaats is scouting team draait voor geen meter ga zo maar door echte ajax mensen met verstand van voetballen zitten er niet en dit speelt ook al met andere leden die in de rvc of een functie hebben bekleed bij ajax de puinzooi is nog niet hersteld of er gebeurt weer wat anders zo zullen ze in dat kringetje blijven zitten

Veluwe
110 Reacties
176 Dagen lid
168 Likes
Veluwe
avatar

Heb je eindelijk iemand die geen aandelen heeft en dan nu dit weer.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

