draagt donderdagmiddag de aanvoerdersband bij Ajax in het oefenduel met FC Twente. Veel supporters vinden dit een onbegrijpelijke beslissing van interim-trainer Óscar García en uiten hun onvrede op X.

Doordat de finale van de KNVB Beker tussen AZ en NEC komend weekend op het programma staat, hebben de overige zestien Eredivisieclubs een weekend vrij. Om in de jacht op de tweede plaats toch in hun ritme te blijven, hebben Ajax en FC Twente besloten om donderdagmiddag tegen elkaar te oefenen op de Toekomst

Artikel gaat verder onder video

Voordat de wedstrijd begon, was te zien hoe Wijndal met de band om zijn arm het veld op kwam. Met ervaren spelers als Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura en Kasper Dolberg op het veld, vinden de supporters van Ajax dit geen logische beslissing. De linksback krijgt regelmatig bakken met kritiek in Amsterdam, waar hij nog altijd niet heeft kunnen overtuigen sinds zijn komst in 2022.

“Wijndal cappie, donder op man”, reageert een supporter op een post van Ajax op X. “In een team met best wat namen en ervaring maak je Wijndal aanvoerder”, schrijft een ander. “We doen ook alles om zijn marktwaarde te verhogen, maar het is een schande”, speculeert een derde over de reden achter de beslissing.