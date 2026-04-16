García verbijstert Ajax-fans: Wijndal draagt aanvoerdersband tegen Twente

16 april 2026, 14:43
Óscar García in de Johan Cruijff Arena
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Owen Wijndal draagt donderdagmiddag de aanvoerdersband bij Ajax in het oefenduel met FC Twente. Veel supporters vinden dit een onbegrijpelijke beslissing van interim-trainer Óscar García en uiten hun onvrede op X.

Doordat de finale van de KNVB Beker tussen AZ en NEC komend weekend op het programma staat, hebben de overige zestien Eredivisieclubs een weekend vrij. Om in de jacht op de tweede plaats toch in hun ritme te blijven, hebben Ajax en FC Twente besloten om donderdagmiddag tegen elkaar te oefenen op de Toekomst

Voordat de wedstrijd begon, was te zien hoe Wijndal met de band om zijn arm het veld op kwam. Met ervaren spelers als Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura en Kasper Dolberg op het veld, vinden de supporters van Ajax dit geen logische beslissing. De linksback krijgt regelmatig bakken met kritiek in Amsterdam, waar hij nog altijd niet heeft kunnen overtuigen sinds zijn komst in 2022.

“Wijndal cappie, donder op man”, reageert een supporter op een post van Ajax op X. “In een team met best wat namen en ervaring maak je Wijndal aanvoerder”, schrijft een ander. “We doen ook alles om zijn marktwaarde te verhogen, maar het is een schande”, speculeert een derde over de reden achter de beslissing.

dilima1966
3.453 Reacties
1.039 Dagen lid
16.958 Likes
dilima1966
Het wordt steeds gekker bij ajax rvc dat rammelt aan alle kanten wijndal aanvoerder koekoek zijn ze geworden ik.neem oscar. Garrcia ook niet meer serieus had hem anders ingeschat ook waardeloze

Joost55
84 Reacties
1.188 Dagen lid
213 Likes
Joost55
Garcia is ook de weg kwijt. De bezem door de selectie en staf met Wjndal voorop. #miskoop

