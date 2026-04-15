De contractverlenging van bij Ajax is uitgedraaid op een 'pijnlijk dossier', aldus clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International in de Pantelic Podcast. De achttienjarige Belg zette vorige week eindelijk zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2031. Dat had al veel eerder kunnen gebeuren, ware het niet dat Mokio's vader zich compleet onmogelijk maakte in Amsterdam.

Ajax nam de op dat moment nog zestienjarige Mokio in de zomer van 2024 transfervrij over van KAA Gent. Later dat seizoen maakte hij al zijn debuut in het eerste, inmiddels staat de middenvelder annex verdediger op 49 optredens in de hoofdmacht, waarin hij zes keer trefzeker was. In maart vorig jaar volgde bovendien een volgend sportief hoogtepunt in zijn carrière, toen Mokio op een leeftijd van 17 jaar en 20 dagen debuteerde als A-international van België.

Artikel gaat verder onder video

Ajax maakte vorige week bekend dat Mokio, die nog vast lag tot medio 2027, had bijgetekend voor nog eens vier seizoenen. De Telegraaf wist afgelopen vrijdag al te melden dat de Belg daarmee tegen de wens van zijn vader in ging, die zou namelijk hebben aangestuurd op een vertrek. "Dat dossier ging al langer mee dan mensen denken", vertelt Van Duijn. "Je bent geneigd te denken: dat is een simpele handtekening zetten en klaar, maar dat was hier niet echt het geval. Vorig jaar oktober hoorden we verhalen dat het op zich de goede kant op ging, maar dan zie je toch dat, als bepaalde mensen in dat proces komen, dat het proces opnieuw begint. In dit geval met een familie die zich vrij dominant roert."

'Geld was voor hem nooit een ding'

De onderhandelingen tussen Ajax en het kamp-Mokio kwamen muurvast te zitten omdat zijn vader financieel veel te hoge eisen stelde. "Het is niet alleen een ingewikkeld dossier, het is een heel pijnlijk dossier, voornamelijk voor die jongen", zegt Van Duijn dan ook. "De reden dat hij bij Ajax getekend heeft is puur dat hij achttien is (sinds eind februari, red.) en dus zelfbeschikkingsrecht heeft. En zich, wat hij praktisch gedaan heeft, afgezet heeft tegen zijn ouders. Geld was voor hem nooit een ding. Ik snap ook heus, ieder talent wil gewoon een goed contract, dus dat was bij hem ook zo. Alleen: die Henderson-achtige bedragen die ze vroegen, dat kleefde heel erg aan zo'n speler. Die heeft altijd gezegd: het gaat mij niet zozeer om het geld, ik pas me gewoon aan binnen de structuur van Ajax. Hij wilde gewoon heel graag bij Ajax blijven, maar zijn vader had hele plannen. Die zag in hem een soort melkkoe. Die dacht: ik breng hem naar Chelsea of een andere club."

'Ajax wilde niet meer met hen praten'

Toen de gesprekken over een nieuw contract startten, was Alex Kroes nog technisch eindverantwoordelijk bij Ajax. Inmiddels is hij vertrokken en trekt Jordi Cruijff aan de touwtjes. De huidige technisch directeur slaagde er uiteindelijk wél in om Mokio langer aan de club te binden. "Kroes heeft het dossier overgedragen aan Cruijff, die is toen naar Antwerpen gereden voor onderhandelingen met de familie. Dat heeft tot niks geleid, financieel was het gewoon veel te groot", zegt Van Duijn. Ajax was daarom genoodzaakt om de onderhandelingen voort te zetten zónder de inspraak van de familie Mokio. Van Duijn: "De insteek was altijd wel dat ze hem als hij achttien zou worden voor langer dan drie jaar zouden kunnen vastleggen. Het probleem was dat die vader zich zo is gaan roeren. In de laatste week van de onderhandelingen is hij nog een paar keer gespot op De Toekomst. Om nog een soort van grip op zijn zoon te kunnen krijgen. Dat hij daar kwam met zijn vrouw en gesprekken wilde met Jordi Cruijff, maar dat kreeg hij niet want Ajax wilde niet meer met ze praten. Ze hebben het met een bloedgang rondgemaakt. Ik vind dat Ajax heel daadkrachtig is geweest en gewoon een statement heeft gemaakt: we praten niet meer met jullie."

'Mokio kon tot zijn achttiende niet eens bij zijn eigen geld'

Van Duijn schetst een triest beeld van de verhoudingen binnen de familie Mokio. "Nu is hij achttien, maar hiervoor ging iedere euro die binnenkwam naar zijn vader. Hij kon niet eens bij zijn eigen geld. Het is sneu, hij praatte niet meer met zijn ouders. Volgens mij woont hij bij zijn vriendin, ergens in Amsterdam. Hij heeft praktisch zijn ouders buiten de deur gezet en het zelf rondgemaakt met Jordi Cruijff. Die vroeg: wie zijn nou eigenlijk jouw agenten? Daar heeft hij antwoord op gegeven, daar is hij het gesprek mee aangegaan. Jordi heeft gezegd: ik praat alleen maar met hen, met niemand anders en dus ook niet met je ouders. Die zaten daar inderdaad op een bankje te wachten op een gesprek met Jordi, maar dat kregen ze dus niet."

'Familie Mokio is woest'

Met het tekenen van zijn nieuwe contract is de kous mogelijk nog niet helemaal af voor Mokio, vreest Van Duijn. "Het klinkt nog wel een beetje komisch ook als je het zo vertelt, maar het dreigt ook wel heel grimmig te worden. Wat ik begrijp is dat de familie woest is om wat er allemaal gebeurd is. Dus of dat nou nog stuiptrekkingen zijn of dat het juridische gevolgen heeft, dat weet ik allemaal niet. Maar het is heel pijnlijk", aldus de journalist.