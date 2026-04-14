Feyenoord kan Ajax een nieuwe 'financiële strop' bezorgen

De slotfase van de Eredivisie wordt bepalend voor de verdeling van de tv-gelden in het nieuwe seizoen. Zo kan Feyenoord de tweede plek van Ajax overnemen in het klassement.

De Eredivisie verdeelt komend seizoen circa 117,5 miljoen euro aan tv-gelden op basis van prestaties over de afgelopen tien jaar. Feyenoord staat momenteel tweede in dat klassement en lijkt af te stevenen op een hogere uitkering dan Ajax, dat derde staat. Het verschil bedraagt ongeveer anderhalf miljoen euro per positie.

Volgens journalist Tom Knipping van Voetbal International zijn die onderlinge verschillen relatief groot in vergelijking met andere competities. "In Nederland krijgen de top en subtop verhoudingsgewijs een groter aandeel dan in de meeste andere landen", stelt hij.

In de top kan nu een verschuiving plaatsvinden. Ajax staat na dertig speelrondes op de vijfde plaats en dreigt daarmee opnieuw terrein te verliezen. "Daarmee dreigt een nieuwe financiële strop", waarschuwt Knipping.

Wanneer Feyenoord als tweede eindigt en Ajax als vijfde, nemen de Rotterdammers definitief de tweede positie over op de tv-ranglijst. Voor Ajax betekent dat naast minder tv-geld ook het mislopen van inkomsten uit de Champions League.

Ajax mag één plek lager eindigen dan Feyenoord

De verschillen blijven echter klein. Als Ajax het gat met Feyenoord verkleint en maximaal één plek lager eindigt, behouden de Amsterdammers hun positie op de ranglijst. Eindigt Ajax twee plaatsen lager, dan komen beide clubs gelijk in punten en wordt het tv-geld verdeeld.

"Als dat gebeurt, krijgen ze allebei het gemiddelde van de uitkeringen die zijn gekoppeld aan de tweede en derde plaats", legt Knipping uit.

PSV is ondertussen verzekerd van de koppositie in het tv-klassement en ontvangt het grootste deel van de opbrengsten.