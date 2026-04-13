Verweij: ‘Óscar García is heel erg ontevreden over Kasper Dolberg’

13 april 2026, 18:07
Óscar García in de Johan Cruijff Arena
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens Ajax-volger Mike Verweij is Óscar García ontzettend ontevreden over Kasper Dolberg, zo vertelt hij in Kick-off van De Telegraaf. De Deen bleef afgelopen zaterdag negentig minuten op de bank tegen Heracles Almelo (0-3), wat door Valentijn Driessen als kapitaalvernietiging wordt gezien.

Sinds de aanstelling van García krijgt Wout Weghorst de voorkeur boven Dolberg. Tegen Heracles Almelo wilde de Spanjaard Dolberg brengen, maar koos hij daar uiteindelijk niet voor omdat Takehiro Tomiyasu een rode kaart pakte. “Wat heeft het voor zin om Dolberg bij een 0-3-stand op de bank te houden?”, vraagt Driessen zich af.

“Dolberg is je toekomst. Die heb je voor jaren vastgelegd. Daar heb je heel veel geld voor betaald. Weghorst is niet je toekomst, die gaat weg”, zei de journalist onder meer.

'García heel erg ontevreden over Dolberg'

García gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij meer verwacht van de Deense aanvaller. “Maar hoe kan hij meer laten zien als hij steeds op de bank zit? Ik denk dan: geef die jongen in ieder geval de kans met een half uur speeltijd.”

Verweij: “Het is tegenwoordig vervelend dat Ajax geen open trainingen meer doet. García ziet Dolberg elke dag aan het werk op trainingen en ik denk dat hij daar zijn oordeel op baseert. Hij is gewoon heel erg ontevreden over die speler. Dan is het het goed recht van een trainer om iemand aan de kant te houden.”

Kicker
168 Reacties
639 Dagen lid
365 Likes
Kicker
Tactisch is die Oscar Garcia ook niet zo sterk, zo blijkt. Ben het wel met Driessen eens dat het bij een 3-0 stand weinig zin heeft om een Tomiyasu in te brengen die nog eens tegen een rode kaart opliep door een domme overtreding te maken.

GabrielleX01
650 Reacties
1.292 Dagen lid
5.009 Likes
GabrielleX01
Andere kant, juist bij een 3-0 kan je het begrijpen. Oke, maakt een domme overtreding, maar zeker vanwege zijn fitheid hem dan bij 3-0 erin zetten wanneer het eigenlijk niet meer mis kan gaan snap ik dan ergens nog wel.

CG
3.351 Reacties
994 Dagen lid
13.819 Likes
CG
@GabrielleX01. Zo dacht ik ook een beetje, hoor!!

GabrielleX01
650 Reacties
1.292 Dagen lid
5.009 Likes
GabrielleX01
CG
3.351 Reacties
994 Dagen lid
13.819 Likes
CG
Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

