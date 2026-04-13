Volgens Ajax-volger Mike Verweij is Óscar García ontzettend ontevreden over , zo vertelt hij in Kick-off van De Telegraaf. De Deen bleef afgelopen zaterdag negentig minuten op de bank tegen Heracles Almelo (0-3), wat door Valentijn Driessen als kapitaalvernietiging wordt gezien.

Sinds de aanstelling van García krijgt Wout Weghorst de voorkeur boven Dolberg. Tegen Heracles Almelo wilde de Spanjaard Dolberg brengen, maar koos hij daar uiteindelijk niet voor omdat Takehiro Tomiyasu een rode kaart pakte. “Wat heeft het voor zin om Dolberg bij een 0-3-stand op de bank te houden?”, vraagt Driessen zich af.

“Dolberg is je toekomst. Die heb je voor jaren vastgelegd. Daar heb je heel veel geld voor betaald. Weghorst is niet je toekomst, die gaat weg”, zei de journalist onder meer.

'García heel erg ontevreden over Dolberg'

García gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij meer verwacht van de Deense aanvaller. “Maar hoe kan hij meer laten zien als hij steeds op de bank zit? Ik denk dan: geef die jongen in ieder geval de kans met een half uur speeltijd.”

Verweij: “Het is tegenwoordig vervelend dat Ajax geen open trainingen meer doet. García ziet Dolberg elke dag aan het werk op trainingen en ik denk dat hij daar zijn oordeel op baseert. Hij is gewoon heel erg ontevreden over die speler. Dan is het het goed recht van een trainer om iemand aan de kant te houden.”