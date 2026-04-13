Volgens Ajax-volger Mike Verweij is Óscar García ontzettend ontevreden over Kasper Dolberg, zo vertelt hij in Kick-off van De Telegraaf. De Deen bleef afgelopen zaterdag negentig minuten op de bank tegen Heracles Almelo (0-3), wat door Valentijn Driessen als kapitaalvernietiging wordt gezien.
Sinds de aanstelling van García krijgt Wout Weghorst de voorkeur boven Dolberg. Tegen Heracles Almelo wilde de Spanjaard Dolberg brengen, maar koos hij daar uiteindelijk niet voor omdat Takehiro Tomiyasu een rode kaart pakte. “Wat heeft het voor zin om Dolberg bij een 0-3-stand op de bank te houden?”, vraagt Driessen zich af.
“Dolberg is je toekomst. Die heb je voor jaren vastgelegd. Daar heb je heel veel geld voor betaald. Weghorst is niet je toekomst, die gaat weg”, zei de journalist onder meer.
García gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij meer verwacht van de Deense aanvaller. “Maar hoe kan hij meer laten zien als hij steeds op de bank zit? Ik denk dan: geef die jongen in ieder geval de kans met een half uur speeltijd.”
Verweij: “Het is tegenwoordig vervelend dat Ajax geen open trainingen meer doet. García ziet Dolberg elke dag aan het werk op trainingen en ik denk dat hij daar zijn oordeel op baseert. Hij is gewoon heel erg ontevreden over die speler. Dan is het het goed recht van een trainer om iemand aan de kant te houden.”
Tactisch is die Oscar Garcia ook niet zo sterk, zo blijkt. Ben het wel met Driessen eens dat het bij een 3-0 stand weinig zin heeft om een Tomiyasu in te brengen die nog eens tegen een rode kaart opliep door een domme overtreding te maken.
Andere kant, juist bij een 3-0 kan je het begrijpen. Oke, maakt een domme overtreding, maar zeker vanwege zijn fitheid hem dan bij 3-0 erin zetten wanneer het eigenlijk niet meer mis kan gaan snap ik dan ergens nog wel.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tactisch is die Oscar Garcia ook niet zo sterk, zo blijkt. Ben het wel met Driessen eens dat het bij een 3-0 stand weinig zin heeft om een Tomiyasu in te brengen die nog eens tegen een rode kaart opliep door een domme overtreding te maken.
Andere kant, juist bij een 3-0 kan je het begrijpen. Oke, maakt een domme overtreding, maar zeker vanwege zijn fitheid hem dan bij 3-0 erin zetten wanneer het eigenlijk niet meer mis kan gaan snap ik dan ergens nog wel.