De marktwaarde van neemt steeds verder toe. Met 25 doelpuntenbijdrages (15 goals, 10 assists) is de linksbuiten van Ajax de meest waardevolle speler van de Eredivisie. In gesprek met De Telegraaf kan Godts nog geen duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst.

Godts heeft een contract tot medio 2029 bij Ajax. Vorige maand liet hij nog weten dat hij volgend seizoen bij Ajax wil spelen. Maar hij kan een maand later geen garanties geven. “In de zomer ga ik kijken. Misschien verandert het een en ander wel, misschien ook niet. Ik ga kijken wat het plan is met het team en met mij.”

“Ik heb al vaker aangegeven dat ik graag bij Ajax ben. Ik heb altijd de droom gehad om hier een prijs te pakken. Dat gaat dit seizoen niet meer lukken, dus hopelijk volgend jaar”, blikt de Belg vooruit. “Week in, week uit ben ik bezig om zelf beter te worden en betere statistieken te krijgen, maar vooral ben ik bezig met Ajax. Dat is het allerbelangrijkste.”

Zaterdag scoorde Godts in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (0-3). Door de zege blijft de top drie in zicht, maar als nummer vijf is Ajax de underdog voor een Champions League-ticket. “We hebben nog niet over de Champions League gesproken, maar bij mij zit het geloof er nog in. We kijken niet naar andere teams, daar hebben we geen invloed op. Daarvoor hebben we te veel verspeeld”, aldus Godts.

De twintigjarige vleugelflitser weet niet welk bedrag uiteindelijk voor hem betaald zal worden. Het algoritme van FootballTransfers taxeert hem op 25,6 miljoen euro, terwijl Transfermarkt het houdt op 25 miljoen euro. “Ik weet niet waar dat allemaal op gebaseerd wordt. Wat een gek straks schrijft, dat ben ik dan waard.”

'Duurste pareltje van Ajax'

Clubwatcher Mike Verweij sluit een vertrek van ‘het meest kostbare pareltje van de Ajax-selectie’ niet uit. “Mochten de Amsterdammers zich zoals het er nu naar uitziet niet plaatsen voor de Champions League, dan kan de verkoop van de vleugelflitser een optie worden voor technisch directeur Jordi Cruijff, die op de transfermarkt dan zijn eigen oorlogskas moet creëren om de nu totaal onevenwichtige selectie te kunnen versterken.”

Voetbal International wist begin februari, vlak na het sluiten van de winterse transferperiode, te melden dat Barcelona, AS Roma, Napoli, Arsenal en VfB Stuttgart navraag hadden gedaan naar de voorwaarden waartegen Godts zou kunnen worden overgenomen. Ajax zou hen echter hebben laten weten dat er op z'n vroegst komende zomer over een vertrek zou kunnen worden gesproken.