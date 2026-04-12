'Duurste pareltje' Mika Godts spreekt zich uit over toekomst bij Ajax

12 april 2026, 20:12   Bijgewerkt: 20:23
Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De marktwaarde van Mika Godts neemt steeds verder toe. Met 25 doelpuntenbijdrages (15 goals, 10 assists) is de linksbuiten van Ajax de meest waardevolle speler van de Eredivisie. In gesprek met De Telegraaf kan Godts nog geen duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst.

Godts heeft een contract tot medio 2029 bij Ajax. Vorige maand liet hij nog weten dat hij volgend seizoen bij Ajax wil spelen. Maar hij kan een maand later geen garanties geven. “In de zomer ga ik kijken. Misschien verandert het een en ander wel, misschien ook niet. Ik ga kijken wat het plan is met het team en met mij.”

“Ik heb al vaker aangegeven dat ik graag bij Ajax ben. Ik heb altijd de droom gehad om hier een prijs te pakken. Dat gaat dit seizoen niet meer lukken, dus hopelijk volgend jaar”, blikt de Belg vooruit. “Week in, week uit ben ik bezig om zelf beter te worden en betere statistieken te krijgen, maar vooral ben ik bezig met Ajax. Dat is het allerbelangrijkste.”

Zaterdag scoorde Godts in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (0-3). Door de zege blijft de top drie in zicht, maar als nummer vijf is Ajax de underdog voor een Champions League-ticket. “We hebben nog niet over de Champions League gesproken, maar bij mij zit het geloof er nog in. We kijken niet naar andere teams, daar hebben we geen invloed op. Daarvoor hebben we te veel verspeeld”, aldus Godts.

De twintigjarige vleugelflitser weet niet welk bedrag uiteindelijk voor hem betaald zal worden. Het algoritme van FootballTransfers taxeert hem op 25,6 miljoen euro, terwijl Transfermarkt het houdt op 25 miljoen euro. “Ik weet niet waar dat allemaal op gebaseerd wordt. Wat een gek straks schrijft, dat ben ik dan waard.”

'Duurste pareltje van Ajax'

Clubwatcher Mike Verweij sluit een vertrek van ‘het meest kostbare pareltje van de Ajax-selectie’ niet uit. “Mochten de Amsterdammers zich zoals het er nu naar uitziet niet plaatsen voor de Champions League, dan kan de verkoop van de vleugelflitser een optie worden voor technisch directeur Jordi Cruijff, die op de transfermarkt dan zijn eigen oorlogskas moet creëren om de nu totaal onevenwichtige selectie te kunnen versterken.”

Voetbal International wist begin februari, vlak na het sluiten van de winterse transferperiode, te melden dat Barcelona, AS Roma, Napoli, Arsenal en VfB Stuttgart navraag hadden gedaan naar de voorwaarden waartegen Godts zou kunnen worden overgenomen. Ajax zou hen echter hebben laten weten dat er op z'n vroegst komende zomer over een vertrek zou kunnen worden gesproken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 12:24
  • Gisteren, 23:42
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
Bij evt belangstelling 40 mln vragen, anders nog een jaar blijven.

CG
@Kicker Ik had zelf al een eerste eigen inschatting voor zijn transferwaarde, zeker niet onder de 45 mln. Mogelijk dat de acht rijkste clubs in 2027 bereid zijn om 55 mln. te willen betalen. Niets is uitgesloten!!

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
156 Reacties
638 Dagen lid
344 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij evt belangstelling 40 mln vragen, anders nog een jaar blijven.

CG
3.350 Reacties
993 Dagen lid
13.818 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kicker Ik had zelf al een eerste eigen inschatting voor zijn transferwaarde, zeker niet onder de 45 mln. Mogelijk dat de acht rijkste clubs in 2027 bereid zijn om 55 mln. te willen betalen. Niets is uitgesloten!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
28
15
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

