Niets lijkt de overstap van Miguel Ángel Sánchez Muñoz (oftewel Míchel) naar Ajax nog in de weg te kunnen zitten. Girona FC maakt donderdag officieel bekend dat de vijftigjarige trainer deze zomer vertrekt. Volgens De Telegraaf ligt Míchel nog altijd 'op pole-position' in de Johan Cruijff ArenA.

Dat Míchel na vijf seizoenen vertrekt bij Girona, is geen verrassing meer. De trainer leidde de Catalaanse club de afgelopen jaren vanaf het tweede niveau naar de Champions League, maar vertrekt toch met een wrange nasmaak. Girona eindigde dit seizoen immers als negentiende, waarmee degradatie een feit is.

Bij Girona beschikte Míchel over een aflopende verbintenis, die dus niet verlengd gaat worden. In een statement spreekt de Club haar grote dankbaarheid uit richting de trainer die de club tot historische hoogten bracht. "Onder zijn leiding heeft Girona een van de meest briljante periodes in de clubgeschiedenis beleefd. Het elftal heeft zich niet alleen gehandhaafd in LaLiga met een moedige en herkenbare speelwijze, maar ook ongeëvenaarde mijlpalen bereikt", schrijft de club.

Nu Míchel dus definitief gaat vertrekken bij Girona, lijkt de weg naar Ajax volledig open te liggen. Clubwatcher Mike Verweij schrijft dat de Spanjaard 'op pole-position ligt' om landgenoot Óscar García deze zomer op te volgen in Amsterdam. Gisteren (woensdag) wist ESPN al te melden dat een akkoord tussen Ajax en Míchel aanstaande is. Enkel over de contractduur en de samenstelling van de technische staf zou nog onderhandeld worden.