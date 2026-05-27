Churandy Martina was dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside op Curaçao. Na de uitzending verscheen de voormalig sprinter ook in de rubriek In de Wandelgangen, maar na 35 seconden besloot hij hard weg te rennen. Dit leidde tot verbazing bij Wilfred Genee.

Vandaag Inside wordt momenteel uitgezonden vanaf Curaçao en dinsdag was Martina aanwezig in de uitzending. De goedlachse voormalig atleet is geboren in Willemstad, de hoofdstad van het eiland, en brengt na zijn carrière veel tijd door op Curaçao. Na afloop van de uitzending van VI was Martina ook te zien in de rubriek In de Wandelgangen.

“Het was leuk, een leuk programma”, geeft de voormalig sprinter aan. Genee geeft dan aan dat ze heel langzaam richting de uitgang van het resort lopen tijdens het opnemen van de rubriek. “Heel spontane televisie. Niet over nadenken, gewoon doen.” De presentator vraagt dan aan Martina of hij VI al kende. “Ik heb het wel gezien in Nederland”, beaamt de oud-sporter.

Genee stelt vervolgens aan hem voor dat Martina ook mag gaan zingen, als hij daar zin in heeft. “Ik ga zo zingen, maar ik kan niet zo goed zingen als jij”, antwoordt de oud-atleet. “Als jij de microfoon vasthoudt, ga ik samen met je zingen”, voegt hij er dan aan toe, terwijl hij de microfoon aan Genee geeft. Zodra de presentator deze heeft aangepakt, sprint Martina er direct vandoor, tot verbazing van Genee. “Nou ja… Ik ben hem gewoon kwijt. De snelste man van Nederland. Churandy Martina bij ons, maar heel kort. Misschien binnenkort nog een keer, tot later”, aldus de presentator. “Wat was dit nou? Hij rent gewoon weg”, voegt hij eraan toe terwijl hij uit beeld loopt.

VIDEO - Churandy Martina rent plots weg In de Wandelgangen: ‘Wat was dit nou?’