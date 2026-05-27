Rick Kruys vertrekt na degradatie bij FC Volendam

Rick Kruys en FC Volendam zijn in goed overleg per direct uit elkaar gegaan, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De club uit het vissersdorp degradeerde afgelopen weekend uit de Eredivisie toen Willem II in de finale van de play-offs te sterk bleek.

Kruys werd in 2024 aangesteld als hoofdtrainer van FC Volendam en leidde de club in zijn eerste jaar naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen moest hij de ploeg behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. Volendam eindigde door een thuisnederlaag op de laatste slotdag tegen Telstar echter op plek zestien, waardoor het veroordeeld was tot de play-offs. In de finale bleek Willem II na strafschoppen te sterk, waardoor degradatie een feit was.

Kruys en Volendam hebben besloten na deze teleurstelling uit elkaar te gaan. "We hebben een schitterende tijd gehad met een kampioenschap, een clubrecord van 82 punten en de Heen en Weer", begint de trainer op de clubwebsite. "Dit seizoen was ook mooi, maar op het laatste moment hebben we het niet af kunnen maken. Ik wil iedereen bij FC Volendam bedanken voor de schitterende tijd. FC Volendam gaat hun weg en ik ga mijn weg."

Technisch directeur Patrick Busby geeft aan de afgelopen dagen veel met Kruys te hebben gesproken. "We hebben gezamenlijk besloten dat onze wegen per direct een andere route opgaan", klinkt de conclusie. "Ik kijk terug op een geweldige samenwerking met een goede trainer en een mooi mens, waarbij succes en teleurstelling voorbij zijn gekomen. FC Volendam bedankt Rick voor zijn energie en effort en we wensen hem een mooie nieuwe stap toe."