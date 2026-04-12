AZ kent goede generale voor bekerfinale en houdt druk op Ajax

12 april 2026, 18:38
Alexandre Penetra en Kees Smit
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

AZ heeft zondagmiddag in eigen huis overtuigend afgerekend met sc Heerenveen. In het AFAS Stadion stond het na tien minuten al 2-0 door een ontketende Sven Mijnans, waarna Troy Parrott het duel na rust definitief in het slot gooide: 3-0. Daardoor kent AZ een goede generale voor de bekerfinale van zondag. Ook verstevigt AZ de grip op de zesde plek en weet het zich nagenoeg verzekerd van deelname aan de play-offs. Bovendien houdt AZ druk op de nummer vijf Ajax, die drie punten meer heeft.

De openingsfase in Alkmaar liet meteen zien waar de krachtsverhoudingen lagen. Al in de tweede minuut moest doelman Bernt Klaverboer handelend optreden op een harde inzet van Ro-Zangelo Daal. Even later leek AZ via diezelfde Daal al op voorsprong te komen, maar een overtreding op Klaverboer ging daaraan vooraf. Het bleek uitstel van executie. In de zesde minuut haalde Sven Mijnans verwoestend uit: 1-0. Nauwelijks twee minuten later stond hij opnieuw op de juiste plek en tikte hij de bal in de verre hoek voor de 2-0.

Heerenveen wankelde en had het moeilijk met de Alkmaarse druk. Oliver Braude en Ringo Meerveld probeerden sporadisch iets terug te doen, maar hun pogingen misten precisie. AZ bleef daarentegen gevaarlijk. Parrott zag een inzet nog gekeerd worden door Klaverboer en ook een derde treffer leek even in de maak toen Alexandre Penetra raak kopte, maar buitenspel voorkwam verdere schade voor de Friezen. Vlak voor rust hield Klaverboer zijn ploeg met een aantal ingrepen nog enigszins in de wedstrijd, maar de 2-0 achterstand bij rust was meer dan verdiend.

Na de pauze kwam Heerenveen feller uit de kleedkamer. De ploeg probeerde AZ terug te dringen en kreeg ook een aantal mogelijkheden. Zo zag Zagaritis een voorzet nét onderschept worden en eindigde een schot van Braude op de paal. Even leek er een fase aan te breken waarin de aansluitingstreffer in de lucht hing, maar AZ bleef koel.

Sterker nog: toen Heerenveen aandrong, sloeg AZ opnieuw toe. In de zeventigste minuut rekende Troy Parrott knap af met zijn tegenstander en schoof hij de bal beheerst langs Klaverboer: 3-0. Daarmee was het duel beslist.

In de slotfase probeerde Heerenveen nog iets terug te doen. Luuk Brouwers leek zelfs te scoren, maar zijn treffer werd na een VAR-check afgekeurd wegens buitenspel. Daarmee bleef AZ zonder verdere schade en speelde het de wedstrijd professioneel uit, terwijl Heerenveen vruchteloos bleef zoeken naar een eretreffer.

➡️ Meer over AZ

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Steven Berhuis Heracles Almelo Ajax

Ajax ondanks direct rood Tomiyasu veel te sterk voor Heracles

  • Gisteren, 22:56
  • 6
NEC

Derksen: ‘Niemand in Nijmegen houdt rekening met een nederlaag tegen Feyenoord’

  • Gisteren, 12:24
  • 6
Alex Bos en Tobias Lauritsen tijdens Sparta - PSV

Oud-toparbiter ziet twee cruciale fouten van Alex Bos bij Sparta-PSV

  • Gisteren, 23:36
  • 1
AZ - Heerenveen

AZ
3 - 0
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Utrecht
30
13
44

