Youri Mulder en Alex Pastoor waren compleet verbijsterd dat Shakhtar Donetsk-middenvelder doorspeelde met een hoofdblessure in het duel met AZ. De Braziliaan werd al na drie minuten hard geraakt tegen het hoofd en werd pas in minuut 24 van het veld gehaald.

De Conference League-wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en AZ werd al vroeg in de wedstrijd opgeschrikt toen Mees de Wit bovenop Isaque viel. Het zag er niet goed uit voor de speler van de Oekraïeners en beide ploegen vormden een cirkel om hem heen om hem af te schermen. Uiteindelijk kon de middenvelder op eigen kracht van het veld, maar leek hij compleet van de wereld te zijn. Desondanks keerde hij na enkele minuten toch terug in het veld, waarna hij in minuut 24 alsnog werd gewisseld.

“Ik hoef het niet nog een keer te zien. Ik vond het wel behoorlijk heftig om te zien in de herhaling”, zegt Mulder in de rust bij Ziggo Sport als Noa Vahle erover begint. De beelden worden vervolgens toch ingezet. Vahle vraagt vervolgens aan de analisten wat ze ervan vinden dat Isaque na de botsing mocht terugkeren in het veld. “Daar begrepen we helemaal niks van”, zegt Pastoor gelijk. “Het is echt ongelofelijk”, voegt Mulder daaraan toe.

Mulder haalt aan dat het wel vaker gebeurt bij hoofdblessures dat er onverantwoorde risico’s worden genomen met spelers. “Er zijn bij wedstrijden geen doktoren die objectief zijn. Beide ploegen hebben een clubarts mee, maar er is geen neutrale dokter.” Pastoor benadrukt dat hij het onverantwoord vindt dat Isaque terugkeerde in het veld. “Ik zou als trainer ook zeggen: eraf. Geen discussie over. Levensgevaarlijk. Zoals hij uit zijn doppen keek… Pfoe.”