Onrust bij AZ: Leeroy Echteld is ontzettend kwaad op amateurisme bij spelers

De voorbereiding van AZ op het Conference League-duel van donderdagavond met Shakhtar Donetsk verloopt onrustig. Hoofdtrainer Leeroy Echteld gaf enkele spelers van de Alkmaarders woensdag op de laatste training een uitbrander.

AZ speelt donderdagavond de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de kwartfinales van de Conference League. Het duel wordt vanwege de oorlog in Oekraïne gespeeld in het Henryk Reymanstadion in het Poolse Krakau.

AZ arriveerde woensdag in Polen en werkte ’s avonds een training af in het stadion. De generale repetitie voor het duel van donderdag verliep echter rumoerig: een aantal spelers arriveerde te laat op het veld en daar was Echteld niet van gediend.

Journalist Edward Dekker van NH Sport schrijft op X: “Leeroy Echteld is boos. Er zijn spelers die te laat op het veld verschijnen en laat dat in duidelijke bewoordingen weten.” Wat de AZ-trainer precies zei, maakt Dekker niet duidelijk.