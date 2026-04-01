'Meestervoorspeller' Valentijn Driessen wijst AZ aan als favoriet voor de bekerfinale tegen N.E.C. Bovendien gaan de Nijmegenaren volgens de Telegraaf-journalist óók naast de tweede plaats in de Eredivisie grijpen - en daarmee het felbegeerde ticket voor de Champions League.

N.E.C. maakt dit seizoen grote indruk in de Eredivisie. Met nog maar zes speelronden te gaan staat het elftal van trainer Dick Schreuder knap derde in de Eredivisie, met maar drie punten minder dan de huidige nummer twee Feyenoord. Mochten de Rotterdammers nog achterhaald worden, dan zijn de Nijmegenaren volgend seizoen zeker van een plek in de competitiefase van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Op 19 april staat N.E.C. bovendien in de finale van het bekertoernooi. Op weg naar de finale maakte het elftal van Schreuder vooral indruk in de halve eindstrijd, waarin gedoodverfd landskampioen PSV dankzij een 3-2 zege in Nijmegen werd uitgeschakeld. Met AZ treft N.E.C. ook nog eens een tegenstander die dit seizoen in competitieverband zowel in Nijmegen (2-1) als in Alkmaar (1-3) al verslagen werd.

Toch verwacht Driessen niet dat het sprookjesseizoen van N.E.C. het gedroomde einde krijgt. Dat zegt hij in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside, waarin hij in gesprek gaat met Wilfred Genee en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, de schoonzoon van N.E.C.-geldschieter Marcel Boekhoorn. Van der Garde toont zich optimistisch over de kansen van N.E.C.: "Ik verwacht wel dat ze die bekerfinale gaan pakken." Driessen is een stuk somberder: "Nee, denk het niet. AZ heeft veel meer kwaliteit rondlopen, vind ik. Dus ik denk dat ze dat verliezen."

"En ik denk dat ze ook geen tweede worden", voorspelt Driessen vervolgens. "Je schoonvader wil graag Real Madrid op bezoek hebben. Nou, dan zal hij ze echt moeten betalen", aldus de journalist. Genee en Van der Garde zijn het er beiden niet mee eens: "Ik denk echt dat N.E.C. wint. Jij zegt 'meer kwaliteit', maar er lopen echt een paar hele goede voetballers rond bij N.E.C.", aldus Genee. "Ja, het is wel een goed team", geeft Driessen toe, die daarna gelijk aanstipt dat de Nijmegenaren recent punten morsten tegen FC Utrecht (1-3), Fortuna Sittard (2-3) en sc Heerenveen (2-2). Van der Garde benoemt een belangrijk verschil met de bekerfinale: "Het zijn wel twee voetballende ploegen, dat ligt N.E.C. dit jaar wel echt goed."

VIDEO - In de Wandelgangen met Valentijn Driessen en Giedo van der Garde