12 minpunten, maar Vitesse maakt nog altijd kans op promotie

Vitesse is nog altijd in de race om deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De nummer vijftien (!) van de Keuken Kampioen Divisie – die zónder selectie en met twaalf minpunten aan het seizoen begon – kan voor een van de grootste sprookjes ooit in de Nederlandse voetballerij zorgen.

Met nog vijf wedstrijden voor de boeg staat Vitesse op de vijftiende plaats, met ‘slechts’ 36 punten. Ploegen als FC Eindhoven, FC Dordrecht en VVV-Venlo lijken op basis van de stand nog te mogen dromen van het laatste play-offticket, maar Vitesse doet ook nog serieus mee. Dat heeft alles te maken met de vierde periode.

Geweldige start vierde periode

Want de laatste periode is uitstekend gestart voor de Arnhemmers: de ploeg staat in die ranglijst tweede, met slechts één punt achter op koploper Almere City FC. Vitesse is er nog lang niet, maar de start van de vierde periode is veelbelovend, zeker omdat niet de minste ploegen tot nu toe zijn verslagen.

Vitesse vloog namelijk uit de startblokken met een klinkende 1-4-zege op rivaal De Graafschap. Na de 1-3-nederlaag tegen Almere City rechtte de ploeg van Rüdiger Rehm de rug: Roda JC en Jong PSV, twee ploegen uit het linkerrijtje, werden verslagen.

‘Gunstig programma’

Kijkend naar het programma heeft Vitesse de moeilijkste ploegen van de periode al gehad. De komende vier wedstrijden lijken op papier goed te doen voor de Arnhemmers. Eerst treft het FC Emmen en Jong Ajax in eigen huis, de nummers veertien en negentien van de KKD. Vervolgens moet het op bezoek bij Jong FC Utrecht (nummer twaalf), waarna laagvlieger MVV Maastricht naar het Gelredome komt. Allemaal wedstrijden waarin Vitesse een goede kans maakt op de winst.

De periode wordt afgesloten met de lastigste kluif: een uitwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur. Die ploeg won in Arnhem met 0-4, dus dat kan een pittige worden. Bovendien heeft Vitesse niets in eigen hand, want Almere City bezet vooralsnog de eerste plek en zou nog ergens punten moeten verspelen.

Bizarre prestatie

Desondanks is het eigenlijk al een klein wonder dat Vitesse überhaupt nog mag dromen van promotie. De club stond op 12 september terug uit de dood, met een wedstrijd tegen Helmond Sport. Zonder budget moest het in korte tijd een selectie samenstellen. Een groep onbekende spelers – én Alexander Büttner – verrast vriend en vijand en blijkt niets onder te doen voor de rest van de competitie.

Zonder de twaalf minpunten zou Vitesse overigens al op een play-offplek staan. In dat geval had het nu namelijk een gedeelde zevende plaats in de competitie bezet.

Kortom: Vitesse heeft een lastige weg naar de play-offs, maar de kans is nog steeds aanwezig.