Nieuw play-offs-format: dit moet je weten over de nacompetitie in Keuken Kampioen Divisie

Speelronde 33 van de 38 zit er (voor de meeste clubs) op, en dat betekent dat hét hoogtepunt van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen nadert: de play-offs om promotie en degradatie. De nacompetitie ziet er dit jaar iets anders uit dan in voorgaande jaren, maar de kans is groot dat dit format slechts eenmalig is. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie.

Zo werken de play-offs in seizoen 2025/26:

In de huidige opzet strijden in totaal zeven clubs om één ticket voor de Eredivisie. Dit deelnemersveld bestaat uit de nummer zestien van de Eredivisie en zes clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Die zes ploegen worden gevormd door de vier periodekampioenen, aangevuld met de hoogst geklasseerde teams op de ranglijst die nog geen periodetitel hebben gewonnen.

Dit seizoen lijkt de top negen vrijwel zeker van play-offs, omdat Jong PSV – als beloftenploeg – niet mag deelnemen aan de nacompetitie. Toch bestaat de kans dat een ploeg buiten de top negen zich plaatst via de vierde periode. Zo heeft een club als Vitesse nog altijd zicht op deelname aan de play-offs.

Dit jaar bestaan de play-offs uit vier rondes. In de eerste ronde treffen de vijf laagst geklasseerde ploegen elkaar: P5 tegen P8 en P6 tegen P7. De winnaars van deze tweeluiken gaan door naar de volgende ronde, waarin zij het opnemen tegen de nummers drie en vier. De winnaar van P5-P8 speelt tegen P4, terwijl de winnaar van P6-P7 het opneemt tegen P3.

De winnaars van die rondes treffen elkaar vervolgens in een onderling tweeluik in ronde drie. Daarna speelt de winnaar van die tweestrijd de finale tegen de nummer zestien van de Eredivisie. Hieronder een schematisch voorbeeld:

Dit is veranderd aan de play-offs in seizoen 2025/26:

De KNVB heeft voor dit seizoen een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, mede om de winterstop te behouden en rekening te houden met de nieuwe opzet van de Europese toernooien. De belangrijkste verandering is dat de Eredivisie-club pas in de finale instroomt, in plaats van in de halve finale. Hierdoor hoeft de nummer zestien van het hoogste niveau slechts twee wedstrijden te spelen om lijfsbehoud veilig te stellen.

Ook voor de nummers drie en vier van de Keuken Kampioen Divisie is er een voordeel: zij krijgen een ‘bye’ in de eerste ronde. De lager geklasseerde ploegen uit de eerste divisie moeten daarentegen een loodzwaar traject afleggen van in totaal acht wedstrijden om promotie af te dwingen.

Kritiek vanuit Keuken Kampioen Divisie op nieuw format:

Het nieuwe format heeft geleid tot een ‘frontale botsing’ tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Veel clubs op het tweede niveau voelen zich benadeeld door de extra bescherming die de Eredivisie-club krijgt. Hans de Zeeuw, directeur van FC Dordrecht, uitte stevige kritiek op de situatie. Volgens hem profiteren Eredivisie-clubs van de extra inkomsten uit de nieuwe UEFA-opzet, terwijl clubs uit de eerste divisie de prijs betalen met een zwaarder speelschema.

“Ze willen de lusten, maar niet de lasten”, aldus De Zeeuw. De kritiek richt zich vooral op de scheve verhoudingen: een club uit de eerste divisie moet acht wedstrijden spelen, tegenover slechts twee voor de Eredivisionist. Volgens critici verkleint dat de kans op promotie aanzienlijk. Wel is het belangrijk om te benadrukken dat het om een tijdelijke aanpassing gaat. Mogelijk ziet het schema er alleen dit seizoen zo uit.

Hoe ziet het play-offs-schema er tot nu toe uit?

Met nog vijf wedstrijden te gaan begint het play-offs-schema steeds meer vorm te krijgen. Willem II is dankzij de winst van de derde periode in ieder geval al zeker van deelname aan het toetje van de KKD. Ook De Graafschap en Almere City staan er uitstekend voor en lijken zich vrijwel zeker te plaatsen voor de nacompetitie.

Op dit moment bezetten RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch de laatste drie play-offplekken. Vooral de eerste twee ploegen staan er goed voor, met een voorsprong van vijf punten op FC Dordrecht, dat met de tiende plek net buiten de boot valt. Het gat met FC Den Bosch bedraagt voor de Dordtenaren slechts drie punten.

De laatste ploegen die nog mogen dromen van deelname zijn FC Eindhoven en FC Emmen. Beide clubs staan – in verliespunten – drie punten achter op de laatste play-offplek van FC Den Bosch. Voor VVV-Venlo, dat acht punten achterstand heeft, wordt deelname bijzonder lastig, al is het op papier nog mogelijk.

Vitesse maakt, zoals bekend, ook nog kans op de play-offs, maar is daarbij afhankelijk van de vierde periode. De Arnhemmers begonnen het seizoen met -12 punten, maar staan inmiddels tweede in de vierde periode. Mocht Vitesse de vierde periode winnen, dan neemt het het play-offticket over van FC Den Bosch.

Hoewel er nog veel kan veranderen, zou de eerste ronde er op dit moment als volgt uitzien: FC Den Bosch (P8) – Almere City (P5) en Roda JC (P7) – RKC Waalwijk (P6). De winnaar van Den Bosch – Almere treft De Graafschap, terwijl de winnaar van Roda – RKC het opneemt tegen Willem II. Excelsior bezet momenteel de zestiende plek in de Eredivisie en zou instromen in de finale.

Datums schema play-offs in Keuken Kampioen Divisie:

Eerste ronde:

Dinsdag 28 april 2026 om 18:45

Woensdag 29 april 2026 om 18:45

Return eerste ronde:

Vrijdag 1 mei 2026 om 20:00

Zaterdag 2 mei 2026 om 14:00

Tweede ronde:

Woensdag 6 mei 18:45

Donderdag 7 mei 18:45

Return tweede ronde:

Zaterdag 9 mei 20:00

Zondag 10 mei 12:15

Halve finale:

Woensdag 13 mei 2026 om 20:00

Return halve finale:

Zaterdag 16 mei 2026 om 20:00

Finale:

Woensdag 20 mei 2026 om 18:45

Return finale:

Zaterdag 23 mei 2026 om 20:00