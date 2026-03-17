ADO keert na vijf jaar Keuken Kampioen Divisie terug in Eredivisie

ADO Den Haag keert in 2026/27 terug in de Eredivisie. De ploeg van Robin Peter wist dinsdagavond in eigen huis met 1-0 te winnen van Jong FC Utrecht, waardoor promotie een feit is. Na vijf lange jaren op het tweede niveau is er vanaf komend seizoen dus weer Eredivisievoetbal te zien in Den Haag.

In een volgepakt WerkTalent Stadion kon ADO Den Haag zich dinsdagavond na vijf seizoenen verzekeren van een terugkeer naar de Eredivisie. Voorafgaand aan het duel met Jong FC Utrecht had de ploeg van Robin Peter een voorsprong van negentien punten op nummer drie De Graafschap, dat in totaal nog 21 punten kan halen. Bij een overwinning op de beloften uit Utrecht zou ADO dus zeker zijn van een plek bij de bovenste twee en daarmee promotie.

Voorafgaand aan de wedstrijd zat de sfeer in Den Haag er al goed in, maar dit was in het eerste kwart van het duel niet terug te zien op het veld. Beide ploegen wisten eigenlijk amper wat te creëren. Na ruim een halfuur spelen was het Jong Utrecht dat als eerste gevaarlijk werd met twee mogelijkheden. Eerst was het echter ADO-keeper Kilian Nikièma die snel van zijn lijn kwam en gevaar voorkwam, waarna Markus Jensen de bal niet veel later voorlangs schoof.

In de slotfase van de eerste helft ging ADO nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer. Zo was Luka Reischl na een scherpe voorzet van Jari Vlak dichtbij met zijn hak, maar de sierlijke poging ging net over de lat en eindigde boven op het doel. In de blessuretijd dacht Cameron Peupion de score te openen; zijn inzet uit de moeilijke hoek was doelman Kevin Gadellaa weliswaar te machtig, maar Per Kloosterboer wist de bal van de lijn te halen. Daardoor gingen beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer in.

Na de pauze ging ADO direct nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, wat in de vijftigste minuut de 1-0 opleverde. Waar Kloosterboer in de slotfase van de eerste helft nog de openingsgoal wist te voorkomen, was hij hier nu indirect verantwoordelijk voor. De verdediger gleed namelijk twee keer achter elkaar uit. Daardoor kon Peupion van afstand uithalen, maar zijn poging ging recht op Gadellaa af. In de rebound was het echter Evan Rottier die vanuit een moeilijke hoek raak schoot: 1-0.

Daarmee leek de honger van ADO echter nog niet gestild. De Hagenezen gingen op zoek naar de tweede goal. Naarmate de tweede helft vorderde kreeg de thuisploeg kans op kans, maar met enkele goede reddingen bleek Gadellaa telkens een sta-in-de-weg. Een kwartier voor tijd werd de doelman alsnog geklopt door een poging van dichtbij van Matteo Waem, maar opnieuw werd de bal door een verdediger van de lijn gehaald.

Tien minuten voor tijd leek ADO nog met de schrik vrij te komen, toen een vrije trap van de bezoekers bij Emirhan Demircan terechtkwam en hij uit een moeilijke hoek kon uithalen. Nadat de verdediging de bal van de lijn haalde, ging de vlag echter omhoog: buitenspel.

Uiteindelijk wisten geen van beide ploegen nog te scoren in de slotfase, waardoor ADO met de drie punten van het veld stapte. Het betekent dat de ploeg van Peter zeker is van een plek bij de bovenste twee, waardoor promotie naar de Eredivisie een feit is. De club uit de Hofstad heeft echter nog wel wat om voor te spelen, aangezien het met SC Cambuur verwikkeld is in een titelstrijd. ADO heeft na dinsdag een voorsprong van vier punten op de Friezen, die wel een wedstrijd minder hebben gespeeld.