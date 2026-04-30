Algemeen directeuren Wilco van Schaik (NEC), Jan Willem van Dop (Go Ahead Eagles) en Frank van Mosselveld (FC Groningen) beklagen zich over het feit dat hun verzoek om speelronde 33 te vervroegen niet gehonoreerd is. De wedstrijden worden gespeeld om 16.45 uur, terwijl 14.30 gangbaarder is voor de laatste Eredivisie-speelrondes.

Zoals gebruikelijk worden de wedstrijden tijdens de laatste twee speelrondes van de Eredivisie (33 en 34) tegelijk afgewerkt. In eerste instantie stond de een-na-laatste speelronde om 16:45 uur ingepland. “Dit om de clubs die nog op Europees niveau spelen te faciliteren”, legt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van FC Groningen uit in de podcast De Bestuurskamer.

Artikel gaat verder onder video

Door de recente uitschakeling van AZ tegen Shakhtar Donetsk is er echter geen Nederlandse club actief op Europees niveau. Speelronde 33 zou dus, zoals afgesproken met de clubs, om 14:30 plaatsvinden. Van Mosselveld noemt het tijdstip 14:30 uur ‘het favoriete tijdstip van heel Nederland’. Dit is tevens het tijdstip dat afgesproken is met de clubs.

“De gemeenten Sittard en Breda kregen het echter niet voor elkaar om zes agenten twee uur eerder te laten beginnen. Nu blijft de gehele speelronde op 16:45 uur staan. Zo bekrompen en klein is de voetballerij”, beklaagt Van Mosselveld zich. “Dit is iets waar we, vanuit FC Groningen, zeker nog vragen over gaan stellen. Het is te gek voor woorden dat we zo gegijzeld worden.”

“Ook wij zullen onze mening geven als we dit bespelen”, vult Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, aan. “Het is toch van de zotte dat de wedstrijden niet om 14:30 uur gespeeld kunnen worden. Er is nu een groep van honderd-, misschien wel tweehonderdduizend man die op pad gaat rond 16:45 uur, terwijl wij ze gewoon om 14:30 uur voetbal hadden kunnen laten zien. Het is ongehoord.”

De verbazing is ook merkbaar bij Jan Willem van Dop, directeur van Go Ahead Eagles. “Het is bijzonder dat de burgemeester, die de voetbalgemeenten vertegenwoordigt in de regiegroep, uiteindelijk tegen is. En dit allemaal vanwege het argument 'rustverhouding’. Wat dat dan ook mag zijn... Kies simpelweg voor 14:30, hoe moeilijk is het? Ik vind het zeer bijzonder”, aldus de directeur van de Deventerse club.