Clubs Eredivisie zijn woest: speelronde 33 op ongebruikelijk tijdstip

30 april 2026, 17:40   Bijgewerkt: 17:46
Mika Godts bij PSV - Ajax
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Algemeen directeuren Wilco van Schaik (NEC), Jan Willem van Dop (Go Ahead Eagles) en Frank van Mosselveld (FC Groningen) beklagen zich over het feit dat hun verzoek om speelronde 33 te vervroegen niet gehonoreerd is. De wedstrijden worden gespeeld om 16.45 uur, terwijl 14.30 gangbaarder is voor de laatste Eredivisie-speelrondes.

Zoals gebruikelijk worden de wedstrijden tijdens de laatste twee speelrondes van de Eredivisie (33 en 34) tegelijk afgewerkt. In eerste instantie stond de een-na-laatste speelronde om 16:45 uur ingepland. “Dit om de clubs die nog op Europees niveau spelen te faciliteren”, legt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van FC Groningen uit in de podcast De Bestuurskamer

Door de recente uitschakeling van AZ tegen Shakhtar Donetsk is er echter geen Nederlandse club actief op Europees niveau. Speelronde 33 zou dus, zoals afgesproken met de clubs, om 14:30 plaatsvinden. Van Mosselveld noemt het tijdstip 14:30 uur ‘het favoriete tijdstip van heel Nederland’. Dit is tevens het tijdstip dat afgesproken is met de clubs.

“De gemeenten Sittard en Breda kregen het echter niet voor elkaar om zes agenten twee uur eerder te laten beginnen. Nu blijft de gehele speelronde op 16:45 uur staan. Zo bekrompen en klein is de voetballerij”, beklaagt Van Mosselveld zich. “Dit is iets waar we, vanuit FC Groningen, zeker nog vragen over gaan stellen. Het is te gek voor woorden dat we zo gegijzeld worden.”

“Ook wij zullen onze mening geven als we dit bespelen”, vult Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, aan. “Het is toch van de zotte dat de wedstrijden niet om 14:30 uur gespeeld kunnen worden. Er is nu een groep van honderd-, misschien wel tweehonderdduizend man die op pad gaat rond 16:45 uur, terwijl wij ze gewoon om 14:30 uur voetbal hadden kunnen laten zien. Het is ongehoord.”

De verbazing is ook merkbaar bij Jan Willem van Dop, directeur van Go Ahead Eagles. “Het is bijzonder dat de burgemeester, die de voetbalgemeenten vertegenwoordigt in de regiegroep, uiteindelijk tegen is. En dit allemaal vanwege het argument 'rustverhouding’. Wat dat dan ook mag zijn... Kies simpelweg voor 14:30, hoe moeilijk is het? Ik vind het zeer bijzonder”, aldus de directeur van de Deventerse club.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gegijzeld , dat is wat ze doen ja . Dan de KNVB maar vertellen dat ze niet spelen , dat zal ze leren 💪

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

