Live voetbal

Fortuna Sittard presenteert Joris Mathijsen als nieuwe technische directeur

30 april 2026, 15:54
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Fortuna Sittard heeft de nieuwe technisch directeur gepresenteerd. De Limburgse club maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat Joris Mathijsen per 1 juni aan de slag gaat. De 84-voudig international volgt de vertrekkende Américo Branco op en heeft een contract getekend tot medio 2029.

Fortuna heeft niet lang hoeven zoeken naar een opvolger voor Branco. Met de 46-jarige Mathijsen haalt de club een man binnen met ervaring, zowel op het veld als in de bestuurskamer. De Brabander krijgt in Sittard de taak om de club de komende jaren verder te laten groeien.

Ervaring in de bestuurskamer

Artikel gaat verder onder video

Het vak van technisch directeur is voor Mathijsen niet nieuw. Hij was eerder bijna zes jaar lang de technische man bij Willem II en werkte daarna twee seizoenen in een soortgelijke rol bij ADO Den Haag. Bij Fortuna kijkt hij uit naar zijn nieuwe klus: “Ik heb goede gesprekken gevoerd en wil de club de komende jaren helpen om verder te professionaliseren”, aldus Mathijsen.

Ook algemeen directeur Martijn Merks is blij met de snelle komst van de oud-verdediger: "Wij zijn erg blij dat we Joris aan Fortuna kunnen verbinden, en dat we dit bovendien snel hebben kunnen realiseren na het aangekondigde vertrek van Américo. Joris past perfect binnen het profiel dat wij voor ogen hadden: jong, gedreven, beschikt over een groot netwerk en heeft oog voor de ontwikkeling van de jeugdopleiding."

De man van de WK-finale

De oud-international speelde voor clubs als Willem II, AZ, Hamburger SV, Málaga en Feyenoord. Maar zijn grootste successen beleefde hij in het shirt van Oranje. Mathijsen was jarenlang een vaste waarde in het Nederlands elftal. Hij speelde maar liefst 84 interlands en stond in de basis tijdens de WK-finale van 2010 tegen Spanje. In 2016 zette hij definitief een punt achter zijn loopbaan als voetballer.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Sparta
31
-17
42
11
Go Ahead
31
5
37
12
Fortuna
31
-12
36
13
PEC
31
-25
34
14
Excelsior
31
-15
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws