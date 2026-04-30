Fortuna Sittard heeft de nieuwe technisch directeur gepresenteerd. De Limburgse club maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat Joris Mathijsen per 1 juni aan de slag gaat. De 84-voudig international volgt de vertrekkende Américo Branco op en heeft een contract getekend tot medio 2029.

Fortuna heeft niet lang hoeven zoeken naar een opvolger voor Branco. Met de 46-jarige Mathijsen haalt de club een man binnen met ervaring, zowel op het veld als in de bestuurskamer. De Brabander krijgt in Sittard de taak om de club de komende jaren verder te laten groeien.

Ervaring in de bestuurskamer

Het vak van technisch directeur is voor Mathijsen niet nieuw. Hij was eerder bijna zes jaar lang de technische man bij Willem II en werkte daarna twee seizoenen in een soortgelijke rol bij ADO Den Haag. Bij Fortuna kijkt hij uit naar zijn nieuwe klus: “Ik heb goede gesprekken gevoerd en wil de club de komende jaren helpen om verder te professionaliseren”, aldus Mathijsen.

Ook algemeen directeur Martijn Merks is blij met de snelle komst van de oud-verdediger: "Wij zijn erg blij dat we Joris aan Fortuna kunnen verbinden, en dat we dit bovendien snel hebben kunnen realiseren na het aangekondigde vertrek van Américo. Joris past perfect binnen het profiel dat wij voor ogen hadden: jong, gedreven, beschikt over een groot netwerk en heeft oog voor de ontwikkeling van de jeugdopleiding."

De man van de WK-finale

De oud-international speelde voor clubs als Willem II, AZ, Hamburger SV, Málaga en Feyenoord. Maar zijn grootste successen beleefde hij in het shirt van Oranje. Mathijsen was jarenlang een vaste waarde in het Nederlands elftal. Hij speelde maar liefst 84 interlands en stond in de basis tijdens de WK-finale van 2010 tegen Spanje. In 2016 zette hij definitief een punt achter zijn loopbaan als voetballer.