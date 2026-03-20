Volgens De Gelderlander gaat de komst van Joris Mathijsen naar Vitesse waarschijnlijk niet door. De club uit Arnhem hoopte dat de oud-international de nieuwe technische directeur zou worden, maar op het laatste moment zijn er twijfels ontstaan. Vitesse moet nu noodgedwongen voor een interne oplossing kiezen.

Vitesse zit al sinds november zonder vaste technisch directeur, na het vertrek van Timo Braasch. De club dacht met Mathijsen eindelijk de juiste persoon te hebben gevonden om de leiding te nemen. De gesprekken waren zelfs al in de afrondende fase en andere kandidaten waren al afgezegd. Toch is er nu een groot probleem: het is zeer onduidelijk of Mathijsen nog wel wil komen. Hij heeft zelf nog niets laten horen en ook de club geeft geen duidelijkheid over de situatie.

"Hoewel Mathijsen formeel nog niet heeft bedankt, wordt er intern sterk rekening mee gehouden dat hij niet naar Arnhem komt", schrijft De Gelderlander.

Interne oplossing

Artikel gaat verder onder video

Omdat er snel belangrijke beslissingen genomen moeten worden, kiest Vitesse nu voor een tijdelijke oplossing. Clubicoon Edward Sturing en manager Sebastiaan van der Sman gaan samen de taken uitvoeren. Zij vormen nu het ‘technische hart’ van de club.

Veel werk aan de winkel

Er moet de komende tijd enorm veel gebeuren bij Vitesse en de tijd begint te dringen. Het tijdelijke technische team moet snel beslissen over de toekomst van veel spelers. Zo lopen er van elf spelers de contracten af en moet er bij zeven andere spelers worden gekozen of zij nog een jaar mogen blijven. Ook de gesprekken met jonge talenten over hun eerste contracten zijn nog niet afgerond.

Dit alles moet ook nog eens gebeuren met minder geld. Het budget voor de spelers gaat na de zomer omlaag van bijna 2,5 miljoen naar minder dan twee miljoen euro. Vitesse moet dus heel creatief zijn om met minder middelen toch een goed team neer te zetten.