Vitesse loopt Joris Mathijsen mis: club kiest voor noodoplossing

20 maart 2026, 09:55
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Volgens De Gelderlander gaat de komst van Joris Mathijsen naar Vitesse waarschijnlijk niet door. De club uit Arnhem hoopte dat de oud-international de nieuwe technische directeur zou worden, maar op het laatste moment zijn er twijfels ontstaan. Vitesse moet nu noodgedwongen voor een interne oplossing kiezen.

Vitesse zit al sinds november zonder vaste technisch directeur, na het vertrek van Timo Braasch. De club dacht met Mathijsen eindelijk de juiste persoon te hebben gevonden om de leiding te nemen. De gesprekken waren zelfs al in de afrondende fase en andere kandidaten waren al afgezegd. Toch is er nu een groot probleem: het is zeer onduidelijk of Mathijsen nog wel wil komen. Hij heeft zelf nog niets laten horen en ook de club geeft geen duidelijkheid over de situatie.

"Hoewel Mathijsen formeel nog niet heeft bedankt, wordt er intern sterk rekening mee gehouden dat hij niet naar Arnhem komt", schrijft De Gelderlander.

Interne oplossing

Omdat er snel belangrijke beslissingen genomen moeten worden, kiest Vitesse nu voor een tijdelijke oplossing. Clubicoon Edward Sturing en manager Sebastiaan van der Sman gaan samen de taken uitvoeren. Zij vormen nu het ‘technische hart’ van de club.

Veel werk aan de winkel

Er moet de komende tijd enorm veel gebeuren bij Vitesse en de tijd begint te dringen. Het tijdelijke technische team moet snel beslissen over de toekomst van veel spelers. Zo lopen er van elf spelers de contracten af en moet er bij zeven andere spelers worden gekozen of zij nog een jaar mogen blijven. Ook de gesprekken met jonge talenten over hun eerste contracten zijn nog niet afgerond.

Dit alles moet ook nog eens gebeuren met minder geld. Het budget voor de spelers gaat na de zomer omlaag van bijna 2,5 miljoen naar minder dan twee miljoen euro. Vitesse moet dus heel creatief zijn om met minder middelen toch een goed team neer te zetten.

➡️ Meer Vitesse nieuws

Lees ook:
ADO Den Haag

ADO keert na vijf jaar Keuken Kampioen Divisie terug in Eredivisie

  • di 17 maart, 21:51
  • 17 mrt. 21:51
  • 2
Hans Kraay junior

Kraay lyrisch over Ouazane: ‘Binnen half jaar basisspeler bij Ajax 1’

  • za 14 maart, 10:39
  • 14 mrt. 10:39
  • 3
Abdellah Ouazane

Ajax-talenten Ouazane en O'Niel maken grote indruk: 'Doet denken aan Romário'

  • vr 13 maart, 20:55
  • 13 mrt. 20:55
  • 5
Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
14
Jong Utrecht
32
-6
36
15
MVV
32
-22
36
16
Vitesse
32
0
33
17
Helmond
32
-19
33
18
Jong Ajax
32
-12
32

