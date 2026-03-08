Grote woede bij De Graafschap: Alexander Büttner ‘misleidt’ scheidsrechter met blessure

Een opmerkelijk moment zondagmiddag in de slotfase van de Gelderse derby tussen De Graafschap en Vitesse (1-4). Bij De Graafschap reageerde men woest toen scheidsrechter Robin Hensgens een zesde wissel van de Arnhemmers toelicht.

Vitesse boekte zondag een knappe 1-4 overwinning op De Vijverberg. Dankzij doelpunten van Naoufal Bannis, Valon Zumberi en Mathijs Marschalk stond er na een uur voetballen een 1-3 tussenstand op het scorebord; tussendoor had Nils Eggens tegen gescoord namens De Graafschap.

In de 82ste minuut van de wedstrijd ging Alexander Büttner bij een 1-3 voorsprong voor Vitesse in de eigen zestien nog een luchtduel aan met Eggens. De verdediger van Vitesse kwam daarbij ten val en greep in eerste instantie naar het rechterbeen.

Büttner maakte vervolgens aan Hensgens kenbaar dat hij last had van het hoofd. De arbiter dirigeerde de medische staf van Vitesse het veld op, waarna Büttner op het veld kort werd behandeld. De linksback liet vervolgens weten dat hij niet meer verder kon.

Vitesse had op dat moment echter al vijf wissels toegepast. Daarmee was de formatie uit Arnhem in principe uitgewisseld. Omdat Büttner echter last had van het hoofd, trad de zogenoemde ‘witte’ wissel in werking: een extra wisselmogelijkheid indien sprake is van een hoofdblessure.

Doordat Hensgens een zesde wissel toeliet, kon Vitesse de wedstrijd gewoon afmaken met elf man, met Chiel Olde Keizer binnen de lijnen als vervanger van Büttner. Na het uitvallen van de routinier liep Vitesse via Yuval Ranon nog uit naar een 1-4 zege.

Bij De Graafschap was men absoluut niet blij met de zesde wissel van Vitesse. Te zien was hoe enkele stafleden van Doetinchemmers zich daarover bij vierde man beklaagden. Zij leken Büttner ervan te betichten een hoofdblessure te veinzen, om zo een extra wisselmogelijkheid te creëren.

Reactie Alexander Büttner na De Graafschap - Vitesse

Büttner wordt na afloop door ESPN gevraagd naar het moment. “Ik kwam even verkeerd terecht. Ik had alles gegeven. De laatste paar minuutjes… Ja, ik kom verkeerd terecht”, zegt hij bij het zien van de beelden. “Volgens mij had ik kramp in allebei de kuiten.”

De desbetreffende verslaggever zegt Büttner dat hij ‘daarvoor niet meer gewisseld mag worden’. “Nee, maar ik viel volgens mij ook met mijn achterhoofd op het veld. En, ja…”, antwoordt de aanvoerder van Vitesse

Op de vraag tot slot of Büttner ‘een beetje slim gebruik had gemaakt van de regels’, antwoordt hij ‘dat hij dat niet wist’. “Misschien een beetje ervaring…”, besluit hij met een grote glimlach.

Een grijnzende Alexander Büttner brengt 'een beetje ervaring' 😂



"Echt? Dat wist ik niet man" 🫣 pic.twitter.com/8ARkrTLzJ3 — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2026