Vitesse staat op het punt om een nieuwe technisch directeur aan te stellen. Volgens De Gelderlander is oud-international Joris Mathijsen de belangrijkste kandidaat om de sportieve leiding in Arnhem op zich te nemen. De club heeft de afgelopen maanden met diverse personen gesproken, maar de oud-international is inmiddels als de voornaamste optie overgebleven.

De zoektocht naar een nieuwe sterke man op technisch gebied lijkt daarmee zijn ontknoping te naderen. Tot en met afgelopen week was er nog sprake van een tweede kandidaat die in beeld was bij de Arnhemse club, maar deze persoon lijkt inmiddels te zijn afgevallen voor de functie. Het is de bedoeling dat de nieuwe technisch directeur op zeer korte termijn aan de slag gaat bij de club. Hij moet gaan samenwerken met hoofdtrainer Rüdiger Rehm, die onlangs al liet doorschemeren dat de club ondanks de onzekere situatie niet stilzit: "We maken volop plannen", zo stelde de oefenmeester.

Met Mathijsen haalt Vitesse een man binnen met een rijk verleden in de voetballerij. Als speler kwam hij uit voor Willem II, AZ, Hamburger SV, Málaga en Feyenoord en hij kwam 84 keer in actie voor het Nederlands elftal. Na zijn actieve carrière maakte hij de overstap naar het bestuurdersvak.

Van 2016 tot 2022 vervulde hij de functie van technisch directeur bij Willem II. Die periode kende sportieve hoogtepunten, zoals het bereiken van de bekerfinale in het seizoen 2018-2019. Toch kwam er in maart 2022 een plotseling einde aan zijn dienstverband bij de Tricolores. Na een mindere sportieve periode werd Mathijsen, samen met trainer Fred Grim, per direct op straat gezet door de clubleiding.

In 2023 keerde Mathijsen terug in het betaald voetbal bij ADO Den Haag. Ook daar bekleedde hij de functie van technisch directeur, maar die samenwerking kwam na twee seizoenen ten einde vanwege een fundamenteel verschil van inzicht met de clubleiding. De breuk had alles te maken met de invulling van de trainerspositie. Mathijsen wilde John van den Brom aanstellen als nieuwe hoofdtrainer, maar de clubleiding van ADO blokkeerde die komst. Voor Mathijsen was dit de reden om zijn contract in te leveren.

Vitesse hoopt met de aanstelling van Mathijsen eindelijk weer rust en stabiliteit in de sportieve top te brengen. De club maakt een roerige fase door, waarin zowel op als buiten het veld veel gebeurt. Hoewel Mathijsen woensdag zelf nog niet bereikbaar was voor een reactie op de aanstaande overgang, lijkt een officiële aankondiging in Arnhem niet lang meer op zich te laten wachten.