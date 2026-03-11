Live voetbal

Ongekende Valverde schrijft geschiedenis met hattrick tegen Man City

Federico Valverde maakt hattrick
Foto: © Imago

Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 maart 2026, 22:52

Dankzij een ontketende Federico Valverde heeft Real Madrid woensdagavond eenvoudig afgerekend met Manchester City: 3-0. Met drie wonderschone treffers in de eerste helft (!) was de middenvelder (!) goed voor een hattrick in de achtste finale van de Champions League.

Zonder onder meer Kylian Mbappé en Jude Bellingham trad Real Madrid – als underdog – aan tegen Manchester City. Maar zonder dé grote sterren kennen de Madrilenen in de eerste helft weinig moeite met de Engelse opponent. Al na twintig minuten opende aanvoerder Valverde de score, op aangeven van doelman (!) Thibaut Courtois.

Artikel gaat verder onder video

Amper zeven minuten later was het weer raak voor de Uruguayaanse middenvelder. Valverde kreeg de bal mee in de zestien en schoof hem vanuit de draai hard in de lange hoek. Kon het dan nog gekker in het Bernabéu? Ja, zeker.

Vlak voor rust was het wéér Valverde die de treffer voor zijn rekening nam. Na een wippertje van Brahim Diaz speelde de middenvelder zich knap vrij om de bal vervolgens met een volley achter Gianluigi Donnarumma te werken: 3-0.

Vinicius mist strafschop

Na rust werd er niet meer gescoord in Madrid, al had dat zeker wel gekund. Vinicius Junior werd gevloerd door Donnarumma in de zestien en versierde een strafschop. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door diezelfde Donnarumma. Later in het duel moest Courtois nog een keer redden, om de 3-1 van City te voorkomen.

Valverde maakte in de competitie pas twee treffers, maar heeft er woensdagavond na één helft tegen City al drie te pakken. Voor Valverde was het zijn eerste hattrick in zijn loopbaan. De Uruguayaan is de vierde speler - en eerste middenvelder ooit - die drie goals maakt in de eerste helft van een wedstrijd in de Champions League. Lionel Messi, Robert Lewandowski en Anthony Gordon gingen hem voor.

