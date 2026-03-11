Live voetbal

Hazard uit zorgen om Vinícius: 'Zou me niet verbazen als hij op z'n 30e stopt'

Vinicius Junior
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 maart 2026, 22:26   Bijgewerkt: 22:38

Eden Hazard maakt zich bij het Belgische medium RTBF zorgen over de toekomst van Vinicius Junior. De voormalig superster van Real Madrid, die vier jaar lang samenspeelde met de Braziliaan, vreest dat de aanhoudende mentale druk en de focus op randzaken ertoe kunnen leiden dat de aanvaller zijn carrière vroegtijdig beëindigt. 

De Belgische oud-international ziet dat zijn voormalig teamgenoot worstelt met de manier waarop er naar hem gekeken wordt. "Hij is gewoon iemand die van voetbal houdt, die graag speelt en die gewoon plezier wil hebben", vertelt Hazard.

Focus verschuift van prestaties naar randzaken

Artikel gaat verder onder video

Hazard stoort zich aan het feit dat de uitzonderlijke kwaliteiten van Vinicius steeds vaker naar de achtergrond verdwijnen. Onlangs stond de Braziliaan in de schijnwerpers wegens een vermeend racisme-incident bij Benfica - Real Madrid. Gianluca Prestianni zou de aanvaller 'aap' hebben genoemd.

"We praten nu meer over wat hij doet of wat hij doorstaat dan over wat hij op het veld brengt. Mensen vergeten wat een uitzonderlijke speler hij is. Dat moet zwaar op hem wegen. Het kan niet makkelijk zijn om een wedstrijd te spelen en alleen maar aan voetbal te denken", aldus de voormalig aanvaller. 

Hazard vreest voor pensioen op dertigjarige leeftijd

De situatie is volgens Hazard inmiddels zo nijpend dat hij rekening houdt met een drastisch besluit van de Real Madrid-speler in de nabije toekomst. Hij wijst daarbij vooral naar het gebrek aan daadkrachtige maatregelen tegen de bejegeningen waar de speler mee te maken krijgt. "Hij heeft zoveel aan zijn hoofd voor een wedstrijd, ik denk soms: arme jongen. Hij weet dat hij hiermee te maken krijgt, dat er qua sancties niet veel gebeurt. Het moet een last zijn; het zou me niet verbazen als hij op zijn dertigste zegt dat hij vertrekt en stopt met voetballen, want er verandert toch nooit iets", aldus de ex-speler van Chelsea.

➡️ Meer over Vinicius Junior

