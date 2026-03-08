Kijkers zijn woest op Robin Hensgens: arbiter ‘verbiedt’ Vitesse goals te vieren

Scheidsrechter Robin Hensgens heeft zich zondag tijdens de Gelderse derby tegen De Graafschap absoluut niet populair gemaakt bij de supporters van Vitesse. De arbiter greep tot tweemaal toe in na een doelpunt van de Arnhemmers.

Het werd zondag een absolute feestmiddag voor Vitesse. Dankzij doelpunten van Naoufal Bannis, Valon Zumberi, Mathijs Marschalk en Yuval Ranon zegevierde het team van trainer Rüdiger Rehm met ruime cijfers op bezoek bij de streekgenoot: 1-4.

Het was Hensgens er overduidelijk veel aan gelegen om de rust te bewaren op De Vijverberg. De arbiter eiste tot tweemaal toe de aandacht op na een doelpunt van Vitesse.

Dat gebeurde voor het eerst na de openingstreffer van Bannis in de tiende minuut van de wedstrijd. De spits opende de score met een intikker en liep vervolgens richting het uitvak om zijn treffer te vieren. Bannis wees onderweg naar het uitvak op het clublogo van Vitesse op zijn shirt en dat kwam hem op een gele kaart van Hensgens te staan.

Naoufal Bannis zet Vitesse op 0-1 in de derby tegen De Graafschap! 😬#gravit pic.twitter.com/KthhatNgtx — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2026

De scheidsrechter liet zich vervolgens ook gelden bij de 1-3 van Marschalk, na een klein uur voetballen. De 21-jarige middenvelder maakte met een harde schuiver vanbuiten de zestien zijn eerste goal in het betaald voetbal en liep vervolgens richting de cornervlag om het feestje te vieren.

Nog voordat Marschalk de cornervlag had bereikt, amper vijf seconden nadat de bal binnenviel, floot Hensgens een aantal keer streng op zijn fluitje. “Niet juichen bij die hoek, geeft de scheidsrechter aan met een aantal sluitsignalen en handgebaren. Die controle wil Hensgens behouden”, zei ESPN-commentator Teun de Boer na de treffer.

De Boer voegde daaraan toe: “Het primaire gevoel van juichen kun je ook niet echt onderdrukken, zeker niet als je als Marschalk scoort en dat voor de eerste keer doet.” Hensgens liet Marschalk overigens wel wegkomen zonder kaart.

Supporters van Vitesse zijn absoluut niet blij met het optreden van Hensgens. Veel kijkers uiten op X hun onvrede over de strengheid van de scheidsrechter: