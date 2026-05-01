Henk de Jong loopt weg met Rüdiger Rehm: 'Speciale man'

1 mei 2026, 07:51
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Henk de Jong is onder de indruk van de Duitse trainers die momenteel actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse-coach Rüdiger Rehm en ADO Den Haag-trainer Robin Peter vallen in de smaak bij de onlangs vertrokken trainer van Cambuur.

Dat laat De Jong weten in een interview met verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate, nadat Peter tot trainer van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is verkozen: "Ik vond hem vorig jaar bij FC Emmen al een inspirerende man. Het is een unieke man. Dat heb ik in die tijd ook wel eens gezegd."

"Maar toen moest hij weg bij FC Emmen, wat ik niet helemaal begreep", vervolgt De Jong. "Er zal vast wat zijn gebeurd, maar toen vond ik hem al speciaal. Datzelfde gevoel heb ik bij de trainer van Vitesse (Rehm, red.). Dat zijn speciale mannen, zowel met hun spel als in de benadering naar mij toe."

De Jong sprak Rehm een week geleden uitgebreid tijdens zijn afscheid als trainer van Cambuur. Dat vond plaats rondom de wedstrijd tussen de Leeuwarders en Vitesse: "Ik was gespannen voor die wedstrijd. Echte zenuwen. We hebben gelukkig gewonnen, waardoor ik toch met een goed gevoel afscheid kon nemen."

Robin Peter

Robin Peter
ADO Den Haag
Team: ADO
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (31 jul. 1987)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

