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Curaçao-speler deelt opvallende foto op Snapchat: ‘Schijt Nijmegen’

12 juni 2026, 10:55
De nationale ploeg van Curaçao
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Eloy Room, eerste doelman van WK-debutant Curaçao, heeft in zijn Snapchat Story de draak gestoken met NEC. De keeper was in het verleden actief voor aartsrivaal Vitesse en kan het niet laten om enkele opvallende stickers te tonen aan zijn volgers.

De 37-jarige doelman werd geboren in Nijmegen, maar maakte als profvoetballer toch echt furore in het shirt van Vitesse. De international van Curaçao keepte ruim 155 duels in het shirt van de Arnhemmers en won onder meer de KNVB Beker.

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Niet voor niets bewaart de sluitpost goede herinneringen aan zijn tijd in het GelreDome, zo maakt hij duidelijk op zijn Snapchat-verhaal. Room is erg actief op dat medium en deelt dagelijks foto’s van zijn leven als voetballer, maar ook daarbuiten. Vrijdag plaatste de Nijmegenaar een foto van een aantal Vitesse-stickers. Op één daarvan staat de tekst: ‘Schijt Nijmegen’.

Room voegt daar twee hartjes aan toe: één gele en één zwarte, doelend op de clubkleuren van Vitesse. Ook zet hij een knipoog-emoji bij zijn foto.

Het is niet voor het eerst dat de voormalig Vitesse-speler zich tot NEC richt in zijn Snapchat Story. Eerder deed hij dat in 2024, toen hij een scheldende supporter te kijk zette met een gevoelige sneer.

Eloy Room deelt foto: 'Schijt Nijmegen'
© Snapchat Eloy Room
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Eloy Room

Eloy Room
The Miami FC
Team: Miami
Leeftijd: 37 jaar (6 feb. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Cercle Brugge
0
0
2023/2024
Vitesse
34
0
2023
Columbus
3
0
2022
Columbus
34
0

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