Ongekende chaos bij SC Cambuur, vlak voor terugkeer in de Eredivisie

Promovendus SC Cambuur verkeert midden in een bestuurlijke crisis. De volledige Raad van Commissarissen (RvC) heeft besloten op te stappen nadat geldschieter Pieter Kooi deze week ongekend hard uithaalde naar de leiding van de club. De vier overgebleven commissarissen volgen daarmee Marc Plomp, die eerder deze week al zijn vertrek aankondigde.

De kritiek van Kooi kwam deze week uitgebreid naar buiten. De ondernemer, naamgever van het stadion en na de gemeente Leeuwarden de grootste financier van Cambuur, spaarde de clubleiding niet. Volgens hem is er sinds oktober 2025 nauwelijks actie ondernomen rondom het verplichte herstelplan dat de club moet opstellen vanwege de zorgwekkende financiële situatie.

"Ze hebben nooit inhoudelijke vragen gesteld over een plan van aanpak. Vanuit de rvc geldt hetzelfde", zei Kooi.

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Cambuur kampt met een schuldenlast van ruim dertig miljoen euro, grotendeels als gevolg van de bouw van het nieuwe stadion. Om aan de eisen van de KNVB te voldoen, moet de club een herstelplan presenteren. Daarbij is ook een garantstelling van bijna vijf miljoen euro nodig, een verzoek dat bij Kooi is neergelegd.

De kritiek van de geldschieter beperkte zich niet tot de financiële situatie. Ook de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur verliep volgens hem veel te traag. Ard de Graaf maakte in januari bekend na dit seizoen te vertrekken, maar een opvolger is nog altijd niet gepresenteerd. "Het is de taak van de rvc een opvolger te vinden. Maar er is gewoon niets gebeurd." Kooi voegde toe: "Ik wil, nee, ik eis verandering. Er moeten andere mensen komen."

Volledige RvC stapt op

Voorzitter Erik van der Waard verzet zich tegen het beeld dat de commissarissen hebben stilgezeten. Volgens hem is er de afgelopen maanden juist intensief gewerkt aan het vinden van een nieuwe directeur. "Wij hebben de afgelopen weken vele uren met diverse potentiële nieuwe directeuren gesproken. De kandidaten liggen voor dat functieprofiel echter niet voor het oprapen. De lat ligt hoog."

Daarnaast weerspreekt Van der Waard de suggestie dat er onvoldoende contact is geweest over de financiële problemen van de club. "Wij hebben de afgelopen tijd Pieter en zijn financieel adviseur vaker gesproken dan ik op twee handen kan tellen."

Volgens de voorzitter waren die gesprekken constructief en respectvol. Toch heeft de RvC uiteindelijk besloten plaats te maken om verdere onrust te voorkomen. "Wij hebben deze stap vandaag genomen om de rust in de club te bewaren. Dit gedoe is niemand bij gebaat. Ik betreur deze situatie."

Kooi reageert op vertrek

Opmerkelijk genoeg wist Kooi nog niet van het besluit toen hij ermee werd geconfronteerd. De geldschieter ziet het vertrek van de commissarissen echter als een noodzakelijke stap voor de club.

"Dit draagt er in mijn ogen aan bij dat er een verandering in de manier van werken komt. De huidige manier van werken zorgde ervoor dat ze voor de vijfde keer bij mij kwamen, dus er moest iets gebeuren. Het siert de commissarissen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Nu gebeurt er tenminste iets."