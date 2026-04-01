Live voetbal

Eerste ‘zomertransfer’ voor AZ: Feyenoord-‘grasicoon’ Beltman naar Alkmaar

1 april 2026, 21:30   Bijgewerkt: 21:37
AZ-fans in het AFAS Stadion
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

AZ heeft de eerste 'zomertransfer' voor het nieuwe seizoen afgerond. De Alkmaarse club versterkt zich echter niet met een nieuwe speler, maar met een 'groundsman'. Erwin Beltman, in het verleden succesvolgrasmeester van Feyenoord, maakt de overstap naar Alkmaar. De veldspecialist treedt per 1 juni in dienst bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De clubleiding had vooral afgelopen winter flink wat te stellen met de kwaliteit van het veld in het AFAS Stadion. Waar AZ jaren geleden nog kon pronken met een van de beste velden van de Eredivisie, was het dit seizoen beduidend minder. In de zoektocht naar verbetering is de club nu uitgekomen bij Beltman, die een fraaie staat van dienst heeft in de wereld van de grasmeesters. 

Succesvolle jaren in De Kuip

Artikel gaat verder onder video

De groundsman was van 2013 tot 2022 verantwoordelijk voor het veld in De Kuip. In die jaren werd de grasmat van de Rotterdamse club bijna elk seizoen tot beste veld van de Eredivisie gekozen. In liefst zeven seizoenen op rij leverde Feyenoord de beste grasmat van de Nederlandse competitie.

Na 2022 liet Beltman zich samen met zijn zoon door diverse clubs inhuren om te helpen bij de aanleg van velden. Dit deden zij vanuit zijn eigen bedrijf Master in Grass.

Werkzaamheden bij Helmond Sport en Fortuna Sittard

Eerder dit jaar ging Beltman weer aan de slag bij een betaaldvoetbalclub. Sinds februari werkt hij bij Helmond Sport als grasmeester. In het nieuwe GS Staalwerken Stadion is hij samen met zijn zoon Damian verantwoordelijk voor de grasmat. In februari 2025 riep Fortuna Sittard de hulp in van Beltman. 

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
12 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
804 Reacties
150 Dagen lid
1.971 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Met afstand de beste grasmeester van Nederland en een van de betere ter wereld. Gefeliciteerd AZ.

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

AZ komt er wel weer boven op. Ze zijn na mijn mening ook beter dan Feyenoord!!

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws