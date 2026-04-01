AZ heeft de eerste 'zomertransfer' voor het nieuwe seizoen afgerond. De Alkmaarse club versterkt zich echter niet met een nieuwe speler, maar met een 'groundsman'. Erwin Beltman, in het verleden succesvolgrasmeester van Feyenoord, maakt de overstap naar Alkmaar. De veldspecialist treedt per 1 juni in dienst bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De clubleiding had vooral afgelopen winter flink wat te stellen met de kwaliteit van het veld in het AFAS Stadion. Waar AZ jaren geleden nog kon pronken met een van de beste velden van de Eredivisie, was het dit seizoen beduidend minder. In de zoektocht naar verbetering is de club nu uitgekomen bij Beltman, die een fraaie staat van dienst heeft in de wereld van de grasmeesters.

Succesvolle jaren in De Kuip

Artikel gaat verder onder video

De groundsman was van 2013 tot 2022 verantwoordelijk voor het veld in De Kuip. In die jaren werd de grasmat van de Rotterdamse club bijna elk seizoen tot beste veld van de Eredivisie gekozen. In liefst zeven seizoenen op rij leverde Feyenoord de beste grasmat van de Nederlandse competitie.

Na 2022 liet Beltman zich samen met zijn zoon door diverse clubs inhuren om te helpen bij de aanleg van velden. Dit deden zij vanuit zijn eigen bedrijf Master in Grass.

Werkzaamheden bij Helmond Sport en Fortuna Sittard

Eerder dit jaar ging Beltman weer aan de slag bij een betaaldvoetbalclub. Sinds februari werkt hij bij Helmond Sport als grasmeester. In het nieuwe GS Staalwerken Stadion is hij samen met zijn zoon Damian verantwoordelijk voor de grasmat. In februari 2025 riep Fortuna Sittard de hulp in van Beltman.