NEC-suikeroom Marcel Boekhoorn gaat mogelijk investeren in tweede club

Marcel Boekhoorn gaat misschien investeren in een tweede voetbalclub. Portugese media linken de suikeroom van NEC dit weekeinde aan een gevallen club uit Portugal.

Boekhoorn is fervent supporter van NEC en staat bekend als de geldschieter van de Nijmeegse club. De multimiljardair ondersteunt NEC regelmatig middels giftig en had een groot aandeel in het sportieve succes van dit seizoen.

Het Portugese medium Diário de Aveiro meldt dit weekeinde dat Boekhoorn in beeld is als investeerder bij SC Beira-Mar. SC Beira-Mar was in het seizoen 2012/13 nog een vaste waarde op het hoogste Portugese niveau, maar verkeert momenteel in zwaar financieel weer en is inmiddels afgegleden naar de vierde divisie.

Boekhoorn liet vorige maand in gesprek met Voetbal International nog weten dat hij best open zou staan voor een ander avontuur. “Een klein clubje zou misschien wel kunnen. Maar dan moet het wel een functie voor NEC hebben”, zei de geldschieter.