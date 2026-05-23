John Stegeman zet Hans Kraay junior op zijn plek: ‘Ik vind dat een rare opmerking van jou’

John Stegeman heeft na de promotie van Willem II naar de Eredivisie van zich afgebeten tegen Hans Kraay junior. De hoofdtrainer van de Tilburgers is niet gediend van ‘een rare opmerking’ van de ESPN-verslaggever.

Willem II was in de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie de grote underdog. De Tilburgers verloren de heenwedstrijd op eigen veld woensdagavond met 1-2, maar wisten de return in Volendam met dezelfde cijfers te winnen. Willem II hield vervolgens stand in de verlenging en trok in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind.

Kraay junior is van mening dat het spel van Willem II dit seizoen wel wat aanvallender had kunnen spelen. “Je supporters zijn echt waanzinnig! Ik heb het vergeleken met het stadion van Atlético Madrid met 60.000 fans. Die supporters staan achter alles. Ga je hen als voormalig spits meer aanvallend voetbal geven? Want dat mag ook wel, hè”, zegt de verslaggever in gesprek met Stegeman.

Stegeman kan zijn lach niet onderdrukken, maar is het absoluut niet eens met Kraay junior: “Haha. Ik vind het een beetje een rare opmerking, moet ik zeggen”, reageert hij. “Weet je, wij kijken gewoon, en dat heb ik jou voor de wedstrijd verteld, waar wij op dit moment het beste in kunnen renderen. Dan kijk je naar kwaliteiten van spelers.”

“Ik ben ook een liefhebber, ik wil ook hogerop”, vervolgt de oefenmeester. “Ik heb bij Heracles Europees voetbal gehaald. Niet omdat we met de reet in de eigen zestien zaten, maar omdat we voetbalden. Maar dat heeft ook met kwaliteit te maken. Het heeft te maken met welke type spelers je hebt.”

“Weet je, als we heel kritisch willen zijn op elkaar, en daar ben ik zelf ook onderdeel van, dan hadden we misschien ook wat andere profielen moeten binnenhalen om uiteindelijk dat te kunnen doen”, gaat hij verder. “Dat zegt niet dat ik niet tevreden ben, want ik denk dat we echt maximaal naar onze mogelijkheden hebben gepresteerd met dit elftal, met een realistische kijk. Dat is denk ik voor mij als trainer…”

Stegeman was van 2022 tot 2025 assistent-trainer in België bij Antwerp FC. Daar was hij onder meer assistent van Mark van Bommel. “Weet je, iedereen moet lekker aanvallend gaan voetballen in Nederland en de kas openzetten. Ik heb drie jaar in België mogen werken: dat is anders. In Nederland móéten we winnen, en daar willen we niet verliezen. Weet je, ik heb met Mark van Bommel mogen werken en die heeft ook wel wat lesjes uit Milaan en München meegegeven. Dus, ja…”

“We hebben denk ik heel oprecht naar onze mogelijkheden gevoetbald en gedaan waar we goed in zijn. Punt. Ja, we willen hoger op het veld komen. Heel graag, Hans. Maar dan moet Freek Heerkens de portemonnee gaan trekken aankomend seizoen”, eindigt Stegeman met een signaal naar technisch de directeur van Willem II.