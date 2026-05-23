Sander van der Eijk onder vuur na finale play-offs: ‘FC Volendam zwaar benadeeld tegen Willem II’

vindt dat scheidsrechter Sander van der Eijk FC Volendam zaterdag benadeeld heeft tegen Willem II in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De oud-voetballer en analist is van mening dat het doelpunt dat in de verlenging maakte namens FC Volendam, niet afgekeurd had hoeven worden.

Willem II won de finale van de play-offs zaterdag na strafschoppen van FC Volendam. De Tilburgers promoveren daardoor naar de Eredivisie, terwijl FC Volendam afdaalt naar de Keuken Kampioen Divisie.

Na negentig minuten stond er zaterdag een 1-2 stand op het scorebord, dezelfde score als afgelopen woensdag tijdens de heenwedstrijd. Mühren dacht FC Volendam vervolgens in de verlenging weer op voorsprong te brengen, maar Van der Eijk keurde het doelpunt van de routinier na raadpleging van de VAR af, omdat Yannick Leliendal vlak daarvoor op de voet van tegenstander Gijs Besselink was gaan stadion.

“We haalden het al een paar keer aan: het had ook anders kunnen lopen. De goal van Robert Mühren werd uiteindelijk afgekeurd. Vond jij dat terecht?”, vraagt presentator Pascal Kamperman na afloop aan Van Polen. De analist reageert bitter en trekt de parallel met de 0-2 van Willem II: toen claimde FC Volendam tevergeefs een overtreding na een vermeende overtreding van Finn Stam op Gibson Yah.

“Nou ja, ik had meteen een terugblik naar de 0-2 van Willem II”, zegt Van Polen. “Ik snap echt wel dat dit een overtreding is, maar ik heb zoiets van: laat deze ook doorgaan. Hij kan dit aan beide kanten voor zijn door meteen te fluiten. Bam! Dan heb je helemaal niks van gezeik achteraf. Hij doet zichzelf hiermee tekort.”

“Maar vind jij dit een echte overtreding?”, wil Kamerman nogmaals weten. Van Polen reageert: “Deze hoefde van mij niet afgekeurd worden, nee. Het was zonde. Volendam had de scheidsrechter in mijn ogen echt niet mee, hoor. Echt niet.”

Wat gebeurt hier? Willem II staat na een kwartier al virtueel op promotie 😱#volwil pic.twitter.com/rxayUX85w1 — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2026 Bijna het sprookje van Robert Mühren… 🥺



Zijn doelpunt in de 100e minuut is afgekeurd vanwege een overtreding van Yannick Leliendal ❌#volwil pic.twitter.com/oXbx4BJU7a — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2026