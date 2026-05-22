Dick Lukkien had donderdagavond een heel ander Ajax verwacht. De trainer van FC Groningen zag niet aankomen dat de Amsterdammers zo energiek aan de wedstrijd zouden beginnen. In een sterke eerste helft maakte Ajax de krachtsverhoudingen duidelijk en ook na de pauze bleef Groningen tandeloos (2-0).

In een interview met ESPN moet Lukkien toegeven dat zijn ploeg ondermaats voor de dag kwam. “Ik heb een onherkenbaar Groningen gezien. Ik wist dat Ajax goede spelers had en dacht dat ze misschien met een sikkeneurig gevoel zouden spelen, maar daar heb ik weinig van gezien. We werden in de eerste helft weggeblazen. Complimenten voor Ajax.”

“We kunnen beter en we zijn sportmannen die hiervan balen, maar we komen van”, weet Lukkien, wiens ploeg pas op de slotdag van het seizoen een play-offticket veiligstelde. “We zijn met z’n allen iets aan het opbouwen. We hebben het dit seizoen goed gedaan, dus daarvoor verdienen de jongens complimenten.”

De trainer ziet met goede moed uit naar het nieuwe seizoen. “Ik heb vertrouwen in de technisch directeur en de scouting en ben ervan overtuigd dat we volgend seizoen weer een mooie ploeg hebben. We gaan weer aan iets moois bouwen, absoluut.”

Marco Rente: 'Ajax was sterk'

Verdediger Marco Rente erkent dat Ajax ‘sterk’ voor de dag kwam en benadrukt eveneens dat Groningen van ver is gekomen, na de degradatie in 2023. “Het had een mooie afsluiting kunnen zijn van drie jaar waarin je van de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie richting Europees voetbal gaat. Maar dat is helaas niet gelukt. We hadden meer verwacht, maar soms zit het er gewoon niet in.”