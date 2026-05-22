Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen volgende maand af naar de Verenigde Staten om het WK voetbal te bezoeken. Het koningspaar gaat daar wedstrijden bekijken van zowel het Nederlands elftal als Curaçao. Dat maakte de koning donderdag bekend tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie op landgoed Clingendael.

Voordat het koningspaar naar de Verenigde Staten vliegt, kijken zij de eerste wedstrijd van Oranje nog in Nederland. Dit eerste pouleduel tegen Japan is op 14 juni. Die datum valt samen met het staatsbezoek van de Japanse keizer aan ons land. "Ik ben van plan om de eerste avond samen met de Japanse keizer naar Nederland-Japan te kijken", vertelde Willem-Alexander. Meteen daarna stapt het koningspaar in het vliegtuig naar Amerika.

Programma in de Verenigde Staten

Het koninklijke reisschema in de VS is inmiddels bekend. Op 20 juni zitten de koning en koningin op de tribune in Houston voor de wedstrijd tussen Nederland en Zweden. Een dag later, op 21 juni, reizen zij door naar Kansas City. Daar moedigen zij Curaçao aan tijdens de wedstrijd tegen Ecuador. Mogelijk reizen de drie prinsessen ook mee.

De koning vindt het een uniek toernooi omdat er twee teams uit het koninkrijk meedoen. "Het is een extra bijzonder WK, omdat we én Nederland én Curaçao hebben", legde hij uit. "Dus we hebben twee keer zoveel teams waarvoor we kunnen juichen. Een mooie gelegenheid om zowel 'de Blauwen' als 'de Oranjes' aan te moedigen."

Willem-Alexander hoopt dat beide teams heel ver komen en kijkt vooral uit naar de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. "Even de toon zetten", lachte de koning.

Amalia naar de Amsterdamse kroeg

Ook de prinsessen gaan het toernooi intensief volgen. Prinses Amalia gaf aan dat zij erg meeleeft met de wedstrijden. "We gaan zeker kijken en ook zeker heel hard juichen en er ook iets te emotioneel over worden, zoals iedereen dat doet bij een wedstrijd van Nederland", aldus de prinses. Zij overweegt om een wedstrijd "ergens in de kroeg in Amsterdam" te gaan kijken.