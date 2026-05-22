Verbijstering om bizarre juichactie Jesper Karlsson: 'Waar slaat dit op?'

22 mei 2026, 05:55
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Jesper Karlsson zorgt donderdagavond voor verbijstering bij ESPN-analist Bram van Polen. De Zweedse buitenspeler van FC Utrecht vierde de 1-0 van ploeggenoot Artem Stepanov tegen sc Heerenveen op nogal opmerkelijke wijze.

Direct na rust brak Stepanov het duel in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal open. De Oekraïense spits was er als de kippen bij toen Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer volledig mistastte bij een voorzet en zette FC Utrecht op 1-0. Het bleek de opmaat voor een heerlijke tweede helft, waarin de Domstedelingen uiteindelijk aan het langste eind trokken: 3-2.

Tijdens de nabeschouwing op ESPN brengt Van Polen de opvallende manier waarop Karlsson de treffer van Stepanov vierde ter sprake. De Zweed besloot namelijk met een vliegende trap zijn noppen in de rug van de doelpuntenmaker te planten. "Dit is een nieuwe vorm van juichen, denk ik", zegt Van Polen. "Ik heb dit echt nog nooit gezien", aldus het PEC Zwolle-icoon.

De actie van Karlsson doet Van Polen wel denken aan een illustere landgenoot van de buitenspeler. "Ik heb het Zlatan (Ibrahimovic, red.) ooit een keer zien doen, bij zo'n bespreking vooraf. Die liep om iedereen heen en trapte er ook eentje vol." Presentator Jan Joost van Gangelen concludeert: "Misschien is het iets Zweeds." Van Polen reageert: "Geen idee, maar dit ziet er echt heel raar uit. Waar slaat dit nou op, serieus?"

Utrecht - Heerenveen

FC Utrecht
3 - 2
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jesper Karlsson

Jesper Karlsson
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 27 jaar (25 jul. 1998)
Positie: AM, A (L)
2025/2026
Bologna
0
0
2025/2026
Utrecht
17
4
2025/2026
Aberdeen
18
5
2024/2025
Lecce
13
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51

