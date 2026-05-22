Verbijstering om bizarre juichactie Jesper Karlsson: 'Waar slaat dit op?'

zorgt donderdagavond voor verbijstering bij ESPN-analist . De Zweedse buitenspeler van FC Utrecht vierde de 1-0 van ploeggenoot Artem Stepanov tegen sc Heerenveen op nogal opmerkelijke wijze.

Direct na rust brak Stepanov het duel in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal open. De Oekraïense spits was er als de kippen bij toen Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer volledig mistastte bij een voorzet en zette FC Utrecht op 1-0. Het bleek de opmaat voor een heerlijke tweede helft, waarin de Domstedelingen uiteindelijk aan het langste eind trokken: 3-2.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de nabeschouwing op ESPN brengt Van Polen de opvallende manier waarop Karlsson de treffer van Stepanov vierde ter sprake. De Zweed besloot namelijk met een vliegende trap zijn noppen in de rug van de doelpuntenmaker te planten. "Dit is een nieuwe vorm van juichen, denk ik", zegt Van Polen. "Ik heb dit echt nog nooit gezien", aldus het PEC Zwolle-icoon.

De actie van Karlsson doet Van Polen wel denken aan een illustere landgenoot van de buitenspeler. "Ik heb het Zlatan (Ibrahimovic, red.) ooit een keer zien doen, bij zo'n bespreking vooraf. Die liep om iedereen heen en trapte er ook eentje vol." Presentator Jan Joost van Gangelen concludeert: "Misschien is het iets Zweeds." Van Polen reageert: "Geen idee, maar dit ziet er echt heel raar uit. Waar slaat dit nou op, serieus?"