Wout Weghorst maakt dramatische indruk: 'Dit is ongelooflijk'

22 mei 2026, 08:19
Wout Weghorst
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Sjoerd Mossou en Anco Jansen zijn niet onder de indruk geraakt van het optreden van Wout Weghorst tegen FC Groningen. Het tweetal vraagt zich af of Ronald Koeman een speler van dit niveau wel mee moet nemen naar het WK. Jansen schrok van één specifiek moment.

Ajax speelde donderdagavond een prima wedstrijd in het KRAS Stadion tegen FC Groningen (2-0 winst), maar Weghorst was de zwakste aan de kant van de Amsterdammers. "Hij was wel de grote dissonant in het spel van Ajax", oordeelt Algemeen Dagblad-journalist Mossou in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Niet alleen door de kansen die hij mist, maar omdat hij gewoon een matig niveau haalt."

Dat matige niveau haalt Weghorst niet voor het eerst dit seizoen. Toch staat hij vermoedelijk over een paar weken met het Nederlands elftal op het WK. Mossou vindt dat daar best twijfels bij geplaatst mogen worden: "Hij is pinchhitter en moet oorlog maken in de laatste tien minuten. Maar je mag op zich wel een bepaalde ondergrens verwachten van een speler van het Nederlands elftal die naar een WK gaat", vindt de journalist. "Als je dit seizoen Weghorst hebt bekeken, dan is het ergens ook wel heel erg armoe dat hij nog meegaat."

Mossou weet dat Weghorst zich in het verleden heeft bewezen als pinchhitter bij Oranje: "Hij heeft het geweldig gedaan in die rol, bijvoorbeeld in Qatar, maar voor een spits van het Nederlands elftal is het wel heel dun."

'Bizar moment'

Anco Jansen deelt die mening van zijn collega, zo laat hij weten in het programma Voetbalpraat. De analist viel één specifiek moment op: de handelingssnelheid van Weghorst, toen hij vogelvrij in het strafschopgebied opdook. "Als je als spits van Ajax en het Nederlands elftal daar niet in je handelen minimaal tot een schot komt, dat was echt bizar om te zien. Het zag er zo ongelooflijk slecht uit."

Moet Wout Weghorst mee naar het WK?

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
28
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

