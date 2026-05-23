Bizarre beelden: veldmeester van FC Volendam is woest op spelers van Willem II

23 mei 2026, 22:32
Willem II promoveert tegen FC Volendam
Foto: © ESPN
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Opmerkelijke melden in het Kras Stadion na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Op beelden van de ESPN is te zien hoe de veldmeester van FC Volendam na afloop woedend is op de spelers van Willem II.

Willem II wist de finale van de play-offs zondag te winnen van FC Volendam en is daardoor volgend seizoen actief in de Eredivisie. De Tilburgers verloren de heenwedstrijd op eigen veld woensdagavond met 1-2, maar wisten de return in Volendam met dezelfde cijfers te winnen. Het elftal van trainer John Stegeman hield vervolgens stand in de verlenging en trok in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind.

De spelers van Willem II waren na afloop uiteraard uitzinnig en vierden de promotie met de meegereisde supporters in het uitvak. Nadat het stadion was leeggelopen, liepen enkele spelers van Willem II vervolgens weer terug het veld op, vermoedelijk om wat foto's te maken. De veldmeester van FC Volendam was daar echter niet van gediend.

Op beelden van ESPN is te zien hoe de veldmeester enkele spelers streng toesprak en van het veld dirigeerde. “Hij werd er echt boos over. Heerlijk”, lacht analist Bram van Polen.

De boosheid van de veldmeester heeft waarschijnlijk alles te maken met het duel tussen Ajax en FC Utrecht dat zondagmiddag nog in het Kras Stadion wordt gespeeld in de play-offs om een Conference League-ticket.

Leeftijd: 40 jaar (11 okt. 1985)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
PEC
31
0
2022/2023
PEC
36
1
2021/2022
PEC
30
5
2020/2021
PEC
25
4

