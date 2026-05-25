Johan Derksen voorkomt enorm drama voor Vandaag Inside op Curaçao

René van der Gijp is blij als de Curaçao-trip er weer op zit voor Vandaag Inside, zo geeft hij eerlijk toe bij KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer moet er niet aan denken om vijf weken op het eiland te bivakkeren, iets dat in eerste instantie wél het idee leek van het programma.

Sinds afgelopen week maakt Vandaag Inside hun talkshow vanaf Curaçao, in een vergelijkbare setting als in Nederland. Van maandag tot vrijdag maken Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp het programma, terwijl ze daarnaast rubrieken als De Krantjes en Doordekken opnemen. “Het gaat prima, honderd procent. Ik heb het naar mijn zin, maar… op tv vind ik prima, maar die Krantjes dan…”, zegt hij eerlijk.

De Krantjes is een rubriekje waarin Genee en Van der Gijp de laatste nieuwtjes doornemen. “Dan zitten we veertig minuten te praten over iets waar we het in de avond anderhalve minuut over hebben. Dat vind ik een beetje lang”, vervolgt de analist. “Hou je het wel vol? Want je moet nog even”, vraagt Michel van Egmond bezorgd.

“Ik zou dit geen vijf weken volhouden. Ik ben echt blij dat Johan (Derksen, red.) dat heeft tegengehouden. Vijf weken daar zitten met het WK zou ik niet volhouden”, aldus Van der Gijp.