Marco Borsato duikt op bij uitwedstrijd AZ tegen Shakhtar Donetsk

Marco Borsato is samen met zijn 27-jarige zoon Luca afgereisd naar het Poolse Krakau om hun favoriete voetbalclub AZ aan te moedigen tegen Shakhtar Donetsk in de Conference League. De zanger, die eind vorig jaar juridisch volledig werd gezuiverd van eerdere beschuldigingen, is door de Alkmaarse club uitgenodigd om de Europese uitwedstrijd bij te wonen. Vanaf de tribune keek het duo toe tijdens de training van de selectie.

Borsato is al zijn hele leven een fanatieke supporter van de Alkmaarders. De artiest beschikt over twee seizoenkaarten en was in het verleden al een vaste toeschouwer in de Alkmaarderhout, het voormalige stadion waar AZ tot 2006 speelde. Ook in het huidige onderkomen is hij steevast op de tribune te vinden. "Ik volg het op de voet", vertelt hij over de prestaties van de club bij NH Nieuws. "Het is echt m'n cluppie. En ook van mijn zoon. Hij is op de hoogte van alles", voegt hij daaraan toe.

Vader en zoon Borsato genieten van Europese trip

Luca Borsato, die momenteel zelf aan de weg timmert als acteur en muzikant, geniet volop van de reis naar Polen. "Ik vind het wel heel leuk om in dit stadium een trip naar Polen te maken", laat de zoon van de zanger weten. Het is overigens niet de eerste keer dat het tweetal de grens oversteekt voor hun club: eerder bezochten zij al uitwedstrijden tegen het Anderlecht en het West Ham United.

Ondanks zijn liefde voor de club vindt Marco Borsato het lastig om één favoriete speler uit de huidige selectie aan te wijzen. Wel is de zanger bijzonder gecharmeerd van middenvelder Kees Smit. "Je ziet nu wat er met Kees Smit gebeurt. Dat is een wonderkind", looft hij het talent. "Ik zou hem het liefst nog een jaar bij ons houden. Deze jongen gaat de hele wereld al over als groot talent en dan kan je 'm bijna niet houden", analyseert de supporter.

Terwijl de familie Borsato de wedstrijd vanaf de hoofdtribune volgt, nemen 192 meegereisde AZ-fans plaats in het uitvak.