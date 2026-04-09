Anco Jansen onthult: ‘In de spelersbus werd hij benaderd voor matchfixing’

9 april 2026, 12:57   Bijgewerkt: 13:22
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Anco Jansen is in zijn carrière als profvoetballer ooit getuige geweest van een poging tot matchfixing, zo laat hij weten bij Tekengeld. De analist van ESPN onthult dat een voormalig keeper uit één van zijn oud-clubs een bericht kreeg op Instagram.

Yordi Yamali vraagt zich af hoe groot het onderwerp matchfixing is in Nederland. “Dat is lastig te zeggen, mijn gevoel zegt dat het niet zo groot is. Maar desalniettemin merk ik wel dat voetballers berichten krijgen via DM, waarin ze worden gevraagd om bij te dragen aan matchfixing”, begint Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, bij Tekengeld.

“In Nederland heb je een heel duidelijke regel: matchfixing of een poging tot matchfixing moet je melden, als voetballer. Die plicht heb je”, vertelt de oud-voetballer. De VVCS ontwikkelde een ‘web-button-applicatie’ die als extra tool dient bij matchfixingzaken. “Niemand gaat de KNVB bellen, dat is niet meer van deze tijd. De app maakt het makkelijker om het te melden en is goedgekeurd door de KNVB, UEFA en FIFA”, aldus Levchenko. “De melding komt binnen bij één persoon van de KNVB, een integrity officier. Die beslist wat er met zo'n melding gedaan wordt.”

Analist Anco Jansen was als speler ooit getuige van een poging tot matchfixing. “We zaten in de spelersbus en iemand kreeg een berichtje op Instagram. Die heeft toen ook de VVCS benaderd, tijdens de busreis al. Hij was een keeper, maar ik zal zijn naam maar niet noemen. Ook al maakt dat niet uit en heeft hij het zelf gemeld”, onthult de oud-speler van FC Zwolle, FC Groningen, Cambuur, Veendam, De Graafschap, Roda, Boluspor, FC Emmen, NAC en PSM Makassar.

“Volgens mij is het heel makkelijk om een wedstrijd te fixen. Het makkelijkste wat er is, het kan om een ingooi gaan”, weet Jansen. Levchenko: “In Nederland kun je daar legaal niet op inzetten. Illegaal kan dat nog steeds.”

