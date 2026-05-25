Memphis Depay meldt zich direct na rentree op social media

heeft in de nacht van zondag op maandag – tot groot genoegen van de thuisfans - eindelijk weer eens minuten gemaakt bij Corinthians. De spits van het Nederlands elftal stond bijna twee maanden aan de kant wegens een dijbeenblessure, maar speelde in het duel tegen Atlético Mineiro een halfuur mee.

Er was afgelopen weken behoorlijk wat te doen rondom de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Depay onderging een lange revalidatie van zijn dijbeenblessure en kreeg van Ronald Koeman te horen dat hij alleen in topfitte staat kans zou maken op een plekje in de WK-selectie. Met een halfuur speeltijd tegen Atlético Mineiro lijkt de aanvalsleider een belangrijke stap richting Oranje te hebben gezet.

Hoewel de oud-speler van onder meer PSV en Manchester United geen impact maakte op de stand, werd zijn rentree luid toegejuicht door de veertigduizend Corinthians-fans. Naar verluidt wilden zij daarmee een statement maken en Depay een steuntje in de rug geven tijdens de contractonderhandelingen. Zoals het er nu voorstaat, loopt het contract van de spits nog tot en met 31 juli 2026.

Ook op X liet Depay direct van zich horen: “Ik heb jullie gemist”, deelde de Oranje-spits zijn fans mede.

Corinthians won het duel overigens met 1-0, door een doelpunt van Zakaria Labyad.