is nog altijd niet fit genoeg om minuten te maken voor Corinthians, zo meldt Francisco De Laurentiis van het Braziliaanse ESPN. De aanvaller is er sowieso niet bij als Corinthians op bezoek gaat bij Peñarol en is ook een twijfelgeval voor komend weekend. Daardoor lijkt hij niet te gaan spelen voor Ronald Koeman de selectie van Oranje voor het WK bekendmaakt.

Depay liep eind maart een dijbeenblessure op in een wedstrijd van Corinthians en kwam sindsdien niet meer in actie. Koeman heeft al laten weten dat de aanvaller alleen mee gaat naar het WK als hij volledig fit is en minuten heeft gemaakt. Het heeft er nu alles van weg dat de spits het niet gaat redden om minuten te maken voordat de bondscoach over een week zijn selectie bekendmaakt. Depay reist niet mee naar Uruguay voor het Copa Libertadores-duel met Peñarol in de nacht van donderdag op vrijdag.

“Memphis kreeg maandag wat last van pijn in zijn andere been”, vertelt De Laurentiis van het Braziliaanse ESPN via een videoverbinding aan zijn Nederlandse collega’s. “Dat soort klachten komen vaker voor bij de revalidatie van een blessure, maar Corinthians laat Memphis pas weer spelen als hij honderd procent fit is”, legt hij uit.

De verslaggever legt uit dat de Braziliaanse club heel voorzichtig is met Depay. “Als hij nu opnieuw geblesseerd raakt, mist hij sowieso het WK en speelt hij mogelijk ook niet meer voor Corinthians”, doelt hij op het aflopende contract van de Nederlander. “Daarom reist hij niet mee naar Uruguay voor de wedstrijd tegen Peñarol. Ook zijn inzetbaarheid tegen Atlético Mineiro dit weekend is nog onzeker.”

Mocht hij die tweede wedstrijd niet halen, komt Depay niet meer in actie voor Corinthians voordat Koeman woensdag zijn WK-selectie bekendmaakt. De bondscoach gaf maandag bij Rondo nog aan dat de spits minuten moet gaan maken. De topscorer aller tijden van Oranje weet zelf ook dat hij in een race tegen de klok is beland. “Memphis wil spelen voor Corinthians om te laten zien dat hij klaar is voor het WK met het Nederlands elftal”, aldus De Laurentiis. “Elke wedstrijd die hij mist, voelt als verloren tijd. Hij weet dat de periode richting het WK steeds korter wordt en dat Koeman ziet dat hij nog niet honderd procent fit is. Daarom voelt Memphis nu vooral frustratie en zeker geen blijdschap. Hij wil zo snel mogelijk terugkeren.”